Bộ trưởng Lương Tam Quang dự lễ công bố thành lập Công an thành phố Đồng Nai 18/05/2026 15:16

Sáng 18-5, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Công an Thành phố Đồng Nai.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Cùng dự buổi lễ có ông: Vũ Hồng Văn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Đồng Nai; Nguyễn Văn Út, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Đồng Nai cùng các lãnh đạo các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành; đại diện Công an Campuchia.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an trao Quyết định và chúc mừng Công an thành phố Đồng Nai. Ảnh: Anh Thắng

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai và công an các đơn vị trực thuộc trên cơ sở giữ nguyên cơ cấu tổ chức bộ máy của Công an tỉnh Đồng Nai, công an các đơn vị, xã, phường của tỉnh, đồng thời chuyển đổi tên gọi từ Công an tỉnh Đồng Nai thành Công an thành phố Đồng Nai.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, những năm qua, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, mà thường xuyên là Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Đồng Nai, Công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo môi trường thuận lợi phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Anh Thắng

Bộ trưởng Bộ công an cho rằng: Đồng Nai trở thành thành phố là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời cũng đặt ra trách nhiệm mới rất vẻ vang đối với Công an thành phố. Mục tiêu xây dựng thành phố trở thành cực tăng trưởng, đô thị động lực mới của quốc gia, không gian trung chuyển chiến lược của vùng Đông Nam Bộ.

Do đó, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự đứng trước yêu cầu rất mới, rất lớn, đòi hỏi đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phương pháp, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược về xây dựng thành phố Đồng Nai đến năm 2065 đã xác định.

Bí thư Thành uỷ Thành phố Đồng Nai Vũ Hồng Văn và Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Út tặng hoa chúc mừng Công an thành phố. Ảnh: Công an

Bộ trưởng Bộ Công an cũng tin tưởng rằng, với vai trò, vị thế mới, lực lượng Công an thành phố Đồng Nai sẽ chung sức đồng lòng, lập nên nhiều chiến công, thành tích mới, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy, giao phó.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai xác định, việc thành lập Công an thành phố Đồng Nai không chỉ là sự kiện về tổ chức bộ máy, mà còn là lời hiệu triệu về trách nhiệm, danh dự và bản lĩnh của lực lượng Công an thành phố trước yêu cầu phát triển mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải - Giám đốc Công an thành phố Đồng Nai phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công an

Công an thành phố Đồng Nai xác định phải đi trước một bước trong nắm, dự báo, phòng ngừa, giải quyết nguy cơ về an ninh trật tự; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là khâu đột phá để nâng cao năng lực tham mưu, chỉ huy, điều hành. Lấy sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân, sự an toàn của doanh nghiệp, nhà đầu tư và môi trường phát triển ổn định làm thước đo hiệu quả công tác.