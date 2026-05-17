Lâm Đồng: Chỉ có một chủ tịch xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I 17/05/2026 10:22

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu quý I-2026 trên địa bàn tỉnh.

Trụ sở UBND xã Bảo Lâm 2, nơi chủ tịch xã duy nhất được xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ảnh: PV

Theo đó, căn cứ Kết luận số 198-KL/TW ngày 8-10-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân. Đồng thời, xét theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu quý I-2026.

Cụ thể, toàn tỉnh có 124 chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu. Trong đó, chỉ có duy nhất một trường hợp được xếp loại cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là ông Trần Viết Cường, Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 2.

Có 122 chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trường hợp duy nhất xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ là Chủ tịch UBND xã La Dạ.