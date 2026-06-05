'Tự hào cờ Tổ quốc' của báo Người Lao Động là minh chứng sinh động cho giá trị xã hội của báo chí 05/06/2026 17:09

(PLO)- Tại Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của báo Người Lao Động, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và TP.HCM mong những cống hiến, giá trị cốt lõi vì cộng đồng sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong giai đoạn phát triển mới.

Chiều 5-6, Báo Người Lao Động tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2026).

Tại lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM.

Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM. Ảnh: BTC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, đánh giá chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của báo Người Lao Động không chỉ trao đi những lá cờ mà còn góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, ý thức chủ quyền quốc gia, tinh thần đoàn kết cộng đồng và niềm tự hào dân tộc.

“Đây chính là ví dụ sinh động về giá trị xã hội của báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay” - ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

Ông bày tỏ tin rằng những giá trị tốt đẹp mà báo Người Lao Động đã xây dựng trong gần 51 năm qua, những kinh nghiệm nghề nghiệp đã được tích lũy, những chương trình xã hội có sức lan tỏa lớn như “Tự hào cờ Tổ quốc” sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và lan tỏa trong giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Điều làm sức sống bền vững của một cơ quan báo chí không chỉ nằm ở tên gọi hay mô hình tổ chức, mà quan trọng hơn là những giá trị mà cơ quan báo chí đó để lại cho xã hội, đất nước và nhân dân. Và tôi tin rằng đó chính là điều mà báo Người Lao Động có quyền tự hào.

Ông chúc báo Người Lao Động và những người làm báo Người Lao Động luôn giữ vững ngọn lửa nghề nghiệp, tinh thần đổi mới và trách nhiệm xã hội.

Cũng buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Báo Người Lao Động, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành với chương trình Tự hào cờ Tổ quốc trong suốt thời gian qua.

“Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại một hành trình đầy ý nghĩa, một chương trình mang đậm dấu ấn của báo chí TP và cả nước trong việc khơi dậy, lan tỏa tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm đối với Tổ quốc” – ông nói.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể Báo Người Lao Động. Ảnh: BTC

Ông Đặng Minh Thông nhìn nhận lễ kỷ niệm hôm nay diễn ra trong một thời điểm rất đặc biệt. Theo chủ trương của Trung ương và TP.HCM, hệ thống báo chí TP đang được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn.

Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí tất yếu sẽ có những thay đổi về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thương hiệu báo chí. Nhưng những truyền thống, những giá trị cốt lõi mà các thế hệ người làm Báo Người Lao Động đã xây dựng và cống hiến sẽ luôn được trân trọng, kế thừa và phát huy.

“Đó là tinh thần dấn thân vì người lao động, vì nhân dân; là bản lĩnh chính trị vững vàng; là trách nhiệm xã hội; là khát vọng đổi mới và phụng sự đất nước. Những thành quả mà chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” đạt được trong 7 năm qua, cùng hàng loạt chương trình đậm dấu ấn do Báo Người Lao Động tổ chức, chính là minh chứng sinh động cho những giá trị ấy” – ông Đặng Minh Thông nói.

Nhà báo Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập báo Người Lao Động, nhận Huân chương lao động hạng Ba. Ảnh: BTC

Ông mong muốn những giá trị của chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp nối và lan tỏa trong chặng đường sắp tới.

Phó Bí thư Đặng Minh Thông nhấn mạnh lãnh đạo TP.HCM mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Lãnh đạo TP trân trọng ghi nhận những đóng góp của Báo Người Lao Động trong hơn nửa thế kỷ đồng hành cùng quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM; đặc biệt là vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tổ chức nhiều chương trình xã hội giàu tính nhân văn, trong đó có chương trình Tự hào cờ Tổ quốc” – ông Đặng Minh Thông chia sẻ.