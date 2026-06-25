1.985 dự án đã được Đà Nẵng rốt ráo tháo gỡ 25/06/2026 20:36

(PLO)- Với mục tiêu không để dự án dang dở, tài sản công bỏ hoang hay nguồn lực tiếp tục bị lãng phí, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng yêu cầu tăng tốc tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc và dự án trọng điểm.

Ngày 25-6, cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng đã diễn ra dưới sự chủ trì của ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Kiên quyết không để tham nhũng, lãng phí cản trở phát triển

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo đã ghi nhận sự nỗ lực, phối hợp chặt chẽ của Cơ quan Thường trực cùng các cơ quan tiến hành tố tụng trong xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử và xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc trọng điểm. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên các lĩnh vực, đẩy nhanh việc triển khai các công trình chậm tiến độ cũng như những tài sản công dôi dư sau sáp nhập.

Ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo, phát biểu tại phiên họp.

Tính từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo đã ban hành 120 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC), tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công và tháo gỡ vướng mắc đối với các công trình, dự án kéo dài có nguy cơ gây lãng phí.

Ban Chỉ đạo cũng chỉ đạo và thực hiện quyết liệt Kết luận 77-KL/TW của Bộ Chính trị về Đề án “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, TP”.

Tính đến nay, TP đã tháo gỡ được 1.985/2.339 dự án, công trình; còn 354 dự án công trình tiếp tục tháo gỡ, giải quyết; cho ý kiến xử lý các vướng mắc, khó khăn về công tác giám định, định giá; tăng tỉ lệ thu hồi tài sản tham nhũng...

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung trọng tâm. Cụ thể, tiến độ xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực thuộc diện Ban Chỉ đạo TP theo dõi, chỉ đạo đến tháng 6; báo cáo về tình hình thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Cạnh đó là báo cáo sơ kết hai năm thực hiện Kết luận 77-KL/TW; tình hình rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; tiến độ xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn TP...

Không để tài sản công, đất đai và dự án tiếp tục bị lãng phí

Kết luận tại phiên họp, ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo, đánh giá những kết quả đạt được trong sáu tháng qua của các cơ quan tố tụng trong xử lý các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo cơ bản bảo đảm tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Đối với việc triển khai thực hiện Kết luận 77-KL/TW, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục chỉ đạo rà soát để xử lý đối với các dự án còn khó khăn, vướng mắc có tình huống pháp lý tương tự quy định tại Nghị quyết 170 và Nghị quyết 29 của Quốc hội để áp dụng phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Sân vận động Chi Lăng.

Ban Chỉ đạo cũng có chỉ đạo liên quan việc rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, có khó khăn, vướng mắc, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí; tiến độ xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy trên địa bàn TP.

Cụ thể, Đảng ủy UBND TP được yêu cầu giao UBND TP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu tập trung chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi. Cơ quan, đơn vị, địa phương được giao cơ sở nhà, đất khẩn trương hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận, đưa vào sử dụng, đặc biệt là các cơ sở nhà, đất đã có quyết định giao, điều chuyển, chuyển đổi công năng.

Ngoài ra, phải hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, tài sản gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; tăng cường công tác quản lý, sử dụng và khai thác các cơ sở nhà, đất sau sắp xếp. Từ đó, kịp thời báo cáo, đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Sở Xây dựng, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP được giao đẩy nhanh tiến độ bàn giao, tiếp nhận các cơ sở nhà, đất dôi dư theo các quyết định đã được phê duyệt. Các cơ quan này cũng cần khẩn trương triển khai các phương án khai thác, sử dụng hiệu quả các cơ sở nhà, đất đã được giao quản lý, bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định.

Về công tác thu hồi tài sản tham nhũng, Ban Chỉ đạo yêu cầu tích cực tổ chức thi hành án đối với các bản án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo.

Đáng chú ý, đối với việc bán đấu giá Khu phức hợp Thương mại Dịch vụ Sân vận động Chi Lăng, Ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan liên quan điều chỉnh thời hạn sử dụng đất ngay sau khi có kết quả người trúng đấu giá. Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thành phố chỉ đạo Thi hành án dân sự TP tiếp tục tập trung tổ chức việc đấu giá tài sản, kịp thời thu hồi tài sản.

Đối với việc xử lý các vụ án, vụ việc, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung xử lý các khó khăn, vướng mắc về công tác giám định, định giá. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử để kết thúc xử lý ba vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi, chỉ đạo.