Cảnh báo về các loại ma túy 'ẩn mình' dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử 26/06/2026 20:15

(PLO)- Hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6), nhiều địa phương đồng loạt ra quân, mở cao điểm đấu tranh với tội phạm ma túy, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng các xã, phường không ma túy.

Ngày 26-6 hằng năm được chọn là Ngày thế giới phòng, chống ma túy và cũng là Ngày toàn dân phòng, chống ma túy tại Việt Nam. Đây là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội nâng cao nhận thức, phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn ma túy.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND thành phố Hà Nội về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Hà Nội - chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy” vào sáng 5-6.

Những năm qua, công tác phòng, chống ma túy luôn được Đảng, Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với đấu tranh quyết liệt với tội phạm, hoạt động tuyên truyền, phòng ngừa, cai nghiện và quản lý người nghiện tiếp tục được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Cảnh giác trước những "chiếc bẫy" ma túy mới

Theo đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), ma túy ngày càng có nhiều thủ đoạn ngụy trang tinh vi dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử hay các chất kích thích "núp bóng". Đây là nguy cơ đặc biệt lớn đối với thanh thiếu niên.

Các đại biểu tại Hà Nội quét QR hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026.

Lực lượng chức năng khuyến cáo người trẻ cần tuyệt đối nói không với ma túy, kể cả chỉ thử một lần; cảnh giác với đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc tại các buổi liên hoan, tiệc tùng; hạn chế tham gia các cuộc vui xuyên đêm tại quán bar, homestay hoặc căn hộ cho thuê.

Khi gặp áp lực trong học tập, công việc hay cuộc sống, giới trẻ cần lựa chọn những phương pháp giải tỏa lành mạnh thay vì tìm đến chất kích thích. Quan trọng hơn cả là tự xây dựng bản lĩnh để từ chối mọi cám dỗ, tạo "lá chắn" bảo vệ chính mình trước hiểm họa ma túy.

Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề "Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy", nhiều địa phương đã đồng loạt tổ chức lễ ra quân, phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và tăng cường công tác tuyên truyền.

Đồng loạt ra quân làm sạch địa bàn

Tại Hà Nội, sáng 5-6, Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy TP Hà Nội phát động Tháng hành động với chủ đề "Hà Nội - Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường không ma túy".

Thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, ngày 26-6, Công an xã Hưng Nguyên (Nghệ An) tổ chức Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" gắn với tuyên truyền pháp luật tại xóm Thượng Khê, xã Hưng Nguyên.

Lãnh đạo TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm.

Trong tháng 6, Hà Nội triển khai nhiều hoạt động truyền thông như treo pano, áp phích, trình chiếu thông điệp trên màn hình LED tại các tuyến phố, khu vui chơi công cộng; tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy nhằm thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và người dân tham gia.

Tại Khánh Hòa, Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, tập trung triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; kiểm soát chặt các cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar, karaoke, khu nghỉ dưỡng, homestay nhằm ngăn chặn việc lợi dụng để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong khi đó, Công an tỉnh Quảng Trị phát động tổng rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và đấu tranh làm sạch địa bàn. Mục tiêu của địa phương là đến hết năm 2026 có ít nhất 30% xã, phường, đặc khu đạt tiêu chí không ma túy.

Tại Tuyên Quang, địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp theo phương châm "phòng ngừa là cơ bản, đấu tranh từ sớm, từ xa là trọng yếu", đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, phòng chống ma túy.

Công an 166 xã, phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy.

Đối với các tỉnh miền núi, biên giới như Lai Châu, chính quyền và lực lượng chức năng tăng cường phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân không tham gia vận chuyển, mua bán hay sử dụng ma túy; đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, biên phòng bảo vệ tuyến biên giới, ngăn chặn ma túy thẩm lậu từ sớm, từ xa.

Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 đang được triển khai rộng khắp trên cả nước, thể hiện quyết tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc từng bước đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng tới xây dựng các xã, phường, đặc khu an toàn, không ma túy.