Dấu ấn Lễ hội Cà phê - Trà Việt 2026: Ra mắt Liên minh cà phê chế biến sâu 05/04/2026 21:36

(PLO)- Dấu mốc quan trọng của lễ hội “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” của báo Người Lao Động năm 2026 là sự ra đời của Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam.

Tối 5-4, tại Trung tâm Thương mại GigaMall (phường Hiệp Bình, TP.HCM), Báo Người Lao Động đã tổng kết Lễ hội “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” lần 4 - năm 2026 và trao giải Cuộc thi viết “Cảm tưởng về cà phê - trà Việt” năm 2026.

Dự lễ tổng kết có ông Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại TP.HCM…

Nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình "Tôn vinh Cà phê - Trà Việt" năm 2026, phát biểu tổng kết lễ hội. Ảnh: BTC

Lễ hội “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” lần 4 - năm 2026 đã diễn ra trong hai ngày 4 và 5-4.

Phát biểu tổng kết lễ hội, nhà báo Lê Cao Cường, Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” năm 2026, cho biết tại lễ hội năm nay, một dấu mốc quan trọng đã được hình thành; đó là sự ra đời của Liên minh cà phê chế biến sâu Việt Nam.

“Đây không chỉ là một mô hình kết nối mà là một cam kết hành động, nơi các chủ thể trong hệ sinh thái cùng ngồi lại với nhau, từ cơ quan quản lý, hiệp hội, doanh nghiệp, ngân hàng, đến nền tảng số và cơ quan báo chí” – ông Cường thông tin.

Đặc biệt, hội thảo với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy chế biến sâu để tăng giá trị cho cà phê Việt” không chỉ dừng lại ở việc trao đổi mà đã chạm đến những vấn đề cốt lõi của ngành.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tham quan lễ hội. Ảnh: BTC

Cùng với đó, talkshow “Để cà phê trở thành di sản văn hóa” đã gợi mở một cách tiếp cận rộng hơn: phát triển cà phê không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình gìn giữ và nâng tầm văn hóa. Khi cà phê trở thành một phần của bản sắc, của đời sống, thì giá trị của nó sẽ không chỉ được đo bằng giá xuất khẩu mà còn bằng vị thế trong tâm thức xã hội và hình ảnh quốc gia.

“Chúng tôi tin rằng, Lễ hội “Tôn vinh Cà phê - Trà Việt” không chỉ là một sự kiện mà đang từng bước trở thành một nền tảng kết nối. Ở đó, ý tưởng được khơi mở, hợp tác được hình thành, và niềm tin vào tương lai của ngành cà phê - trà Việt được củng cố” - nhà báo Lê Cao Cường bày tỏ.

Ông nhìn nhận hành trình nâng tầm giá trị cà phê Việt Nam chắc chắn còn nhiều thách thức. Nhưng với tinh thần liên kết, đổi mới và quyết tâm mà chúng ta đã cùng nhau thể hiện tại lễ hội này, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào một tương lai mới.

Trong khuôn khổ lễ tổng kết, Báo Người Lao Động đã trao Cuộc thi viết “Cảm tưởng về cà phê - trà Việt” năm 2026.

Nhà báo-TS Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động trao giải và chúc mừng tác giả đoạt Giải Nhất. Ảnh: BTC

Trong số hơn 400 tác phẩm dự thi, 50 tác phẩm xuất sắc đã được tuyển chọn, đăng tải trên báo điện tử và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng như YouTube, Facebook, TikTok…

Từ 50 tác phẩm xuất sắc, Báo Người Lao Động đã chọn 7 tác phẩm xuất sắc nhất để trao một Giải Nhất, một Giải Nhì, hai Giải Ba và ba Giải Khuyến khích.

Cụ thể: Giải Nhất trao cho tác phẩm “Cà phê, Báo Người Lao Động và tôi” của tác giả Nguyễn Việt Quốc (TP.HCM). Giải Nhì trao cho tác phẩm “Trà, cà phê kết nối gia đình” của tác giả Nguyễn Thị Hậu (TP.HCM).

Hai Giải Ba trao cho tác phẩm “Cà phê rang củi - hương vị mộc mạc từ buôn làng” của tác giả H Ming Hđơk (Đắk Lắk) và tác phẩm “Giọt cà phê và giọt guitar” của tác giả Nguyễn Hoàng Hoa (TP.HCM). Ngoài ra, Báo Người Lao Động cũng trao ba Giải Khuyến khích.

Mức tiền thưởng: Giải Nhất 10 triệu đồng; Giải Nhì 6 triệu đồng; Giải Ba 4 triệu đồng mỗi giải; Giải Khuyến khích 2 triệu đồng mỗi giải.