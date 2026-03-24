Báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm xuất sắc viết về TP.HCM được trao thư khen 24/03/2026 16:33

(PLO)- Báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm được xét chọn là tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý IV năm 2025.

Chiều 24-3, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, Hội Nhà báo TP.HCM tổ chức lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý IV năm 2025.

Các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM có tác phẩm được xét chọn tác phẩm hay, xuất sắc quý IV-2025. Ảnh: THUẬN VĂN

Đợt này, TP.HCM xét chọn hỗ trợ 70 tác phẩm ở 6 nhóm thể loại. Trong đó, báo Pháp Luật TP.HCM có 6 tác phẩm được xét chọn, gồm: Tác phẩm “Thâm nhập đường dây ‘mèo tặc’” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Tân - Phạm Hải; tác phẩm "Tuyến thông tin Góp ý Văn kiện Đại hội XIV của Đảng" của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Lê Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Phương Thảo, Đặng Hồ Bảo Phương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong trao giải cho tác giả Nguyễn Thị Phương Thảo, báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Tác phẩm “TP.HCM và định vị siêu đô thị toàn cầu” của nhóm tác giả Lê Thị Kim Thoa - Đặng Hồ Bảo Phương; tác phẩm “Bánh mì treo, sữa treo ở Sài Gòn: Ai dư thì treo, ai cần thì lấy” của tác giả Nguyễn Nguyệt Nhi; tác phẩm “Cảnh giác thiên đường việc nhẹ lương lao” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Đào Thị Thu Hà, Nguyễn Nhật Tiến; tác phẩm “Chớp mắt mất tiền tỉ” của nhóm tác giả Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thị Nhật Diễm, Thái Quốc Vũ, Huỳnh Trường Giang, Đỗ Thị Xuân Phương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Nguyễn Thị Như Ý trao thư khen cho các tác giả của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: THUẬN VĂN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, cho biết sau ba quý triển khai, số lượng tác phẩm tham gia ở quý IV lớn nhất với 330 tác phẩm. Nhóm phóng sự, điều tra, phỏng vấn, chuyên trang, chuyên mục là nhóm thể loại nhận được nhiều tác phẩm nhất với 91 tác phẩm.

“Số lượng tác phẩm tham dự tăng lên cũng đồng nghĩa với chất lượng ngày càng cao”, ông Hồi nói.

Ông cũng biểu dương các cơ quan báo chí có số lượng tác phẩm tham gia lớn, đồng đều ở các nhóm như báo Sài Gòn Giải phóng, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo Pháp Luật TP.HCM, Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Phụ nữ TP.HCM…

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong và Phó Giám đốc Trung tâm báo chí TP.HCM Nguyễn Thị Như Ý trao thư khen cho các tác giả. Ảnh: THUẬN VĂN

Ông đề nghị thời gian tới, các cơ quan báo chí tiếp tục tổ chức nhiều tác phẩm tốt để tham gia xét chọn, chú trọng nội dung đa phương tiện, diễn đàn, góp ý, hiến kế chuyên sâu các nội dung về cơ chế, chính sách cho TP.HCM phát triển.

Dự kiến, lễ trao hỗ trợ các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc viết về TP.HCM quý I năm 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 4-2026.