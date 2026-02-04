Báo Pháp Luật TP.HCM đoạt giải Tác phẩm xuất sắc tại Giải báo chí Búa liềm vàng 04/02/2026 10:48

(PLO)- Loạt bài Chặn hiểm họa từ "truyền thông đen" của nhóm tác giả Đỗ Thiện - Võ Tùng, báo Pháp Luật TP.HCM, đoạt giải Tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình" tại Giải báo chí Búa liềm vàng lần thứ X.

Tối 3-2, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trang trọng Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X năm 2025.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải cho các tác giả đoạt giải Búa liềm vàng lần thứ X. Ảnh: TUẤN MINH

Tham dự mùa giải với tâm thế nghiêm túc và sự đầu tư công phu, báo Pháp Luật TP.HCM đã gặt hái được thành quả xứng đáng. Loạt bài Chặn hiểm họa từ "truyền thông đen" của nhóm tác giả Đỗ Thiện - Võ Tùng đoạt giải Tác phẩm xuất sắc về đấu tranh chống "Diễn biến hòa bình", hạng mục giải chuyên đề.

Nhóm tác giả đã đi sâu nhận diện những thủ đoạn tinh vi của các thế lực thù địch trên không gian mạng, từ đó đề xuất các giải pháp căn cơ để ngăn chặn hiểm họa tin giả, tin xấu độc.

Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của báo Pháp Luật TP.HCM trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần tích cực vào việc làm sạch môi trường truyền thông hiện nay.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý trao giải cho nhóm tác giả Đỗ Thiện và Võ Tùng của báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: TT

Đây là lần thứ hai liên tiếp tác giả Đỗ Thiện được vinh danh tại giải thưởng báo chí này.

Trước đó, tại mùa giải lần thứ IX, cây bút này đoạt giải Khuyến khích với loạt bài Xóa nạn "thân hữu" giữa quan chức và doanh nghiệp, khẳng định phong độ ổn định và bút lực vững vàng trong mảng đề tài chính luận.

Bên cạnh đó, báo Pháp Luật TP.HCM còn ghi thêm dấu ấn khi loạt bài Thần tốc triển khai "bộ tứ trụ cột" của nhóm tác giả báo cũng đã xuất sắc vượt qua hàng nghìn tác phẩm để lọt vào vòng chung khảo.

Đây là tuyến bài công phu, thể hiện sự nhạy bén chính trị của tòa soạn trước những vấn đề trọng đại của đất nước. Loạt bài đi sâu phân tích bốn nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị bao gồm các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế, xây dựng pháp luật và kinh tế tư nhân. Đây là "bộ tứ trụ cột" được Tổng Bí thư Tô Lâm xác định là nền tảng cốt lõi để kiến tạo kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Việc liên tiếp có các tác phẩm đoạt giải cao và tiến sâu vào vòng chung khảo tại Giải Búa liềm vàng lần thứ X cho thấy đội ngũ người làm báo tại báo Pháp Luật TP.HCM luôn bám sát hơi thở cuộc sống. Những thành tích này không chỉ khẳng định nghiệp vụ vững vàng mà còn thể hiện trách nhiệm chính trị cao của tờ báo đối với công cuộc xây dựng Đảng và sự phát triển chung của đất nước.

Tác giả Đỗ Thiện (thứ ba từ trái qua) nhận giải Khuyến khích Búa liềm vàng lần thứ IX. Ảnh: PHI HÙNG

Giải Búa liềm vàng lần thứ X được phát động từ ngày 20-1-2025. Tính đến thời điểm kết thúc nhận bài, cơ quan thường trực Giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được tổng số 2.296 tác phẩm.

Trong đó, báo điện tử chiếm số lượng lớn nhất với 866 tác phẩm, tiếp theo là báo in với 643 tác phẩm, truyền hình có 464 tác phẩm, phát thanh 230 tác phẩm và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm tham dự tiếp tục phong phú về chủ đề, thể loại và ghi nhận sự tham gia từ tất cả các tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, chất lượng các tác phẩm từ khối báo chí địa phương năm 2025 có sự tiến bộ rõ rệt và đồng đều hơn so với các năm trước.

Hội đồng sơ khảo và chung khảo đã hoàn thành việc chấm giải để lựa chọn những tác phẩm xuất sắc nhất. Ban Chỉ đạo Giải Búa liềm vàng quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải Khuyến khích.

Cạnh đó, 15 tập thể là các ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy, cơ quan báo chí và hội nhà báo có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức hưởng ứng giải cũng được khen thưởng.