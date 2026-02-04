Những bí thư chi bộ 'giữ lửa' lòng dân 04/02/2026 09:46

(PLO)- Trong số 96 bí thư chi bộ được vinh danh, mỗi người một hoàn cảnh, một cách làm, nhưng họ đều gặp nhau ở khát vọng cống hiến và là cầu nối vững chắc giữa ý Đảng với lòng dân.

Tối 3-2, lễ tuyên dương 96 bí thư chi bộ xuất sắc nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra trong không khí trang trọng.

Bên cạnh niềm vinh dự, tự hào, những "thủ lĩnh" cấp cơ sở đến từ mọi miền Tổ quốc đã mang đến những câu chuyện thực tiễn sinh động về công tác dân vận, xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

"Đảng viên đi trước" trong hiến đất mở đường

Vượt chặng đường dài từ vùng đất Tổ về Thủ đô đúng dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng, bà Khương Thị Minh Quế - Bí thư Chi bộ thôn Phú Cường (Đảng bộ xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ) mang theo niềm xúc động khôn tả.

Khi nhận tin mình là một trong những đại biểu được lựa chọn ra Trung ương dự lễ, bà tự nhận thấy những đóng góp của mình còn quá đỗi nhỏ bé so với sự nghiệp vĩ đại của đất nước. Thế nhưng, với người dân thôn Phú Cường, bà Quế chính là "đầu tàu" đã tạo nên sự thay đổi ngoạn mục cho diện mạo quê hương.

96 bí thư chi bộ được tuyên dương trong ngày kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng. Ảnh: TTXVN

Câu chuyện của bà Quế là bài học sống động về sức mạnh của sự đồng thuận. Trong bối cảnh tấc đất tấc vàng, việc vận động người dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn mà không dựa vào ngân sách nhà nước là một bài toán nan giải. Tuy nhiên, tại Phú Cường, điều tưởng chừng không thể ấy đã trở thành hiện thực.

Vào thời điểm nước rút cuối năm 2024 đầu năm 2025, chi bộ thôn đã lập nên một "kỳ tích": Vận động thành công 21 gia đình đồng loạt hiến tài sản. Không chỉ là đất đai, đó còn là những tài sản có giá trị lớn gắn liền với đời sống sinh hoạt như bờ rào kiên cố, tường nhà, mái tôn...

Chia sẻ về bí quyết dân vận khéo, bà Quế cho biết mấu chốt nằm ở phương châm "Đảng viên đi trước, làng nước theo sau". Trước mỗi chủ trương lớn, bà đều đưa ra bàn thảo công khai, thống nhất trong chi ủy rồi mới ban hành nghị quyết.

Bà chọn cách làm "cuốn chiếu" đầy khôn khéo: Lựa chọn những hộ gia đình đảng viên, những khu vực thuận lợi để thực hiện trước. Khi con đường mới hình thành, rộng rãi và khang trang, chính hiệu quả thực tế đó đã trở thành lời thuyết phục mạnh mẽ nhất, khiến những hộ còn băn khoăn, những vị trí khó giải phóng mặt bằng cũng tự nguyện làm theo.

"Chỉ trong vòng đúng một ngày, chúng tôi đã giải phóng mặt bằng xong cho toàn bộ 21 hộ dân. Hình ảnh bà con tự tay tháo dỡ công trình, vui vẻ hiến đất vì lợi ích chung là minh chứng rõ nhất cho niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đối với người làm công tác cơ sở, đó là tấm huy chương quý giá nhất", bà Quế chia sẻ.

Dấu chân nơi biên cương

Nếu như câu chuyện của bà Quế mang đậm dấu ấn của sự khéo léo, mềm mỏng, thì anh Hồ Văn Thới (38 tuổi) - Bí thư Chi bộ thôn A Máy (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị) lại đại diện cho sự xông xáo, quyết liệt của tuổi trẻ nơi biên cương đầy nắng gió.

Lần đầu tiên được đặt chân đến Thủ đô Hà Nội, đứng trong không gian trang trọng của buổi lễ cấp Nhà nước, chàng bí thư trẻ tuổi người dân tộc thiểu số không giấu được sự bồi hồi. Anh cảm nhận sâu sắc sự quan tâm, động viên to lớn mà Trung ương dành cho những cán bộ đang bám trụ tại các vùng đặc biệt khó khăn.

Anh Hồ Văn Thới - Bí thư Chi bộ thôn A Máy (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị). Ảnh: TT

Thôn A Máy nằm ở khu vực biên giới, nơi địa hình hiểm trở và điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều thiếu thốn. Anh Thới cho biết, dù hiện nay hệ thống thông tin đại chúng đã phủ sóng, các chủ trương của Đảng và Nhà nước được cập nhật liên tục trên báo đài, nhưng rào cản lớn nhất vẫn là trình độ nhận thức. Ngay cả trong nội bộ chi bộ, trình độ chuyên môn của một số đảng viên cũng còn hạn chế, gây khó khăn không nhỏ trong công tác triển khai nghị quyết.

Trước thách thức đó, anh Thới không chọn cách ngồi chờ hay chỉ đạo bằng văn bản hành chính. Giải pháp của anh là "bám sát dân, đi tận dân". Anh quan niệm rằng, ở vùng cao, niềm tin không đến từ những lời nói suông mà đến từ những dấu chân không mỏi. Người bí thư chi bộ phải thực sự hòa mình vào đời sống của bà con, đến từng nương rẫy, vào từng bếp lửa để tuyên truyền, giải thích cặn kẽ.

"Mình phải trực tiếp vận động để người dân hiểu và thực hiện. Chỉ khi kinh tế phát triển, cái bụng được no, cuộc sống được ấm êm hạnh phúc thì bà con mới tin và làm theo Đảng một cách tuyệt đối", anh Thới nói.

Tại buổi lễ, anh cũng gửi gắm thông điệp đầy tâm huyết đến thế hệ đảng viên trẻ: Hãy coi khó khăn là môi trường rèn luyện, phấn đấu hết mình theo lý tưởng của Đảng để xây dựng chi bộ vững mạnh, bởi chi bộ có mạnh thì biên cương mới vững, đất nước mới hưng thịnh.

31 năm tuổi Đảng và khát vọng về sự bình yên

Ở một gam màu trầm lắng và sâu sắc hơn là câu chuyện của ông Đặng Ngọc Bình - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Lộc Quý (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Với 31 năm tuổi Đảng, mái tóc đã điểm sương, ông Bình là hình ảnh mẫu mực của thế hệ cán bộ "cây đa, cây đề" tại cơ sở.

Từng nhận nhiều bằng khen, giấy khen trong suốt hơn ba thập kỷ cống hiến, nhưng chuyến đi lần này mang lại cho ông một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một lễ tuyên dương cấp Trung ương. Sự ghi nhận này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự vô cùng, thấy được sự quan tâm sát sao, cụ thể của lãnh đạo Đảng đối với chúng tôi", ông Bình xúc động nói.

Ông Đặng Ngọc Bình - Bí thư Chi bộ tổ dân phố Lộc Quý (phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng). Ảnh: TT

Tại địa bàn đô thị du lịch như Đà Lạt, công tác quản lý dân cư và xây dựng Đảng có những đặc thù riêng, phức tạp hơn so với vùng nông thôn. Với bề dày kinh nghiệm, ông Bình luôn trăn trở làm sao để xứng đáng với vai trò người đảng viên đi trước. Dấu ấn đậm nét nhất trong nhiệm kỳ vừa qua của ông không phải là những con số tăng trưởng khô khan, mà là sự bình yên trong lòng dân.

Ông Bình cho rằng, bí quyết lãnh đạo thành công tại tổ dân phố là phải kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những bức xúc của người dân ngay từ khi mới manh nha.

"Đừng để chuyện nhỏ xé ra to, đừng để người dân phải bức xúc dẫn đến khiếu kiện đông người", ông nhấn mạnh. Dưới sự dẫn dắt của ông, tổ dân phố Lộc Quý luôn đi đầu trong các phong trào, đặc biệt là việc xây dựng môi trường sống "xanh - sạch - đẹp", giữ gìn trật tự đô thị.

Nhắn nhủ tới thế hệ kế cận, người bí thư lão thành mong muốn các đảng viên trẻ hãy luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm, sống đúng chuẩn mực và gương mẫu. "Hãy luôn đi đầu, gần gũi với quần chúng để tạo nên khối đoàn kết thống nhất. Chỉ có đoàn kết trong nội bộ Đảng và đoàn kết với nhân dân thì mọi nhiệm vụ, dù khó khăn đến đâu cũng sẽ hoàn thành", ông Bình nói.