Lâm Đồng: Không đồng ý đề xuất bắn pháo hoa đón giao thừa vào 21 giờ đêm 29 Tết 03/02/2026 16:07

(PLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng không đồng ý bắn pháo hoa đón giao thừa sớm mà thực hiện đúng thời khắc giao thừa, theo quy định.

Ngày 3-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lâm Đồng có văn bản phúc đáp đề nghị của UBND xã Đức An liên quan đến việc điều chỉnh thời gian bắn pháo hoa nổ tầm thấp đón giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bắn pháo hoa đón giao thừa tại Phan Thiết. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Theo Sở VHTT&DL, căn cứ khoản 1, Điều 11 Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, thời gian bắn pháo hoa chỉ được thực hiện vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán. Vì vậy, Sở đề nghị xã Đức An phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bắn pháo hoa đúng thời khắc giao thừa, bảo đảm an toàn, hiệu quả theo đúng quy định và chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, UBND xã Đức An có văn bản gửi UBND tỉnh cho biết địa phương đã được thống nhất chủ trương tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa tại Quảng trường Đức An, với 120 giàn pháo hoa nổ tầm thấp, dự kiến bắn vào thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026.

Tuy nhiên, để người dân đón Tết vui tươi, an toàn và phù hợp với điều kiện thực tế, UBND xã Đức An đề xuất cho phép điều chỉnh thời gian bắn sớm hơn, dự kiến bắt đầu lúc 21 giờ đêm giao thừa (29-12 âm lịch).

Lý giải cho đề xuất này, UBND xã Đức An cho biết sau khi sáp nhập 3 đơn vị hành chính gồm xã Đắk N’Drung, xã Nam Bình và thị trấn Đức An cũ, địa bàn xã hiện rất rộng, dân cư phân tán, khoảng cách từ các thôn, bon đến trung tâm Quảng trường Đức An khá xa. Việc người dân di chuyển vào thời điểm nửa đêm trên các tuyến đường liên xã, liên thôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng giữ quan điểm thực hiện bắn pháo hoa đón giao thừa đúng theo quy định của Chính phủ.

Xã Đức An cũng cho rằng vào dịp Tết Nguyên đán, thời tiết ban đêm tại khu vực trung tâm xã thường rét đậm, nền nhiệt giảm sâu. Nếu bắn pháo hoa vào đúng 0 giờ, người già và trẻ nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn khi tham gia, ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngoài ra, việc bắn pháo hoa sớm sẽ giúp người dân kết hợp xem chương trình nghệ thuật, thưởng thức pháo hoa, sau đó trở về nhà kịp thời thực hiện nghi lễ cúng giao thừa truyền thống trong không khí ấm cúng của gia đình.

UBND xã Đức An khẳng định nếu được chấp thuận điều chỉnh, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Quân sự và Công an tỉnh, xây dựng phương án bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện.

Tuy nhiên, với căn cứ pháp lý hiện hành, Sở VHTT&DL tỉnh Lâm Đồng giữ quan điểm thực hiện bắn pháo hoa đúng thời khắc giao thừa, theo quy định của Chính phủ.