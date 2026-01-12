11 xã phường ở Lâm Đồng đăng ký 12 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa 12/01/2026 09:07

(PLO)- Có 11 xã, phường ở Lâm Đồng đăng ký 12 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa đón Tết Bính Ngọ năm 2026.

Ngày 12-1, ông Nguyễn Văn Lộc, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng ký tờ trình gửi UBND tỉnh về tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Bắn pháo hoa tầm thấp tại Phan Thiết. Ảnh PHƯƠNG NAM

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, để chuẩn bị tốt các điều kiện trình UBND tỉnh cho chủ trương bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào thời khắc giao thừa đón tết Nguyên đán Bính Ngọ trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch có công văn đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu có nhu cầu đăng ký. Đến nay, đã có 11 địa phương đăng ký tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc đón giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 với 12 điểm bắn.

Cụ thể: phường Mũi Né một điểm bắn tại đồi cát bay Mũi Né, số lượng 90 giàn. Phường 1 Bảo Lộc một điểm bắn tại đường 28/3 (khu vực cầu trắng - hồ Đồng Nai), số lượng 120 giàn.

Xã Bảo Lâm 1 một điểm bắn, tại sân vận động xã; số lượng 90 giàn. Xã Nâm Nung một điểm bắn tại trung tâm xã số lượng 60 giàn. Phường Phan Thiết một điểm bắn tại cầu Lê Hồng Phong, số lượng 120 giàn.

Xã Đức An một điểm bắn tại quảng trường Đức An số lượng 120 giàn. Xã Liên Hương một điểm bắn, tại khuôn viên trụ sở hành chính xã số lượng 60 giàn. Phường Bắc Gia Nghĩa một điểm bắn, tại khu vực hồ trung tâm phường số lượng 90 giàn.

Xã Đạ Tẻh một điểm bắn tại quảng trường Đạ Tẻh, số lượng 60 giàn. Xã Đắk Mil một điểm bắn tại sân vận động xã, số lượng 90 giàn.

Riêng phường Xuân Hương - Đà Lạt có hai điểm bắn gồm điểm 1 tại tiểu công viên trước công viên Yersin, số lượng 120 giàn; điểm 2 tại bến du thuyền hồ Xuân Hương, số lượng 120 giàn.

Bắn pháo hoa tầm thấp tại TP.HCM. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Thời lượng, thời gian bắn mỗi xã, phường bắn không quá 15 phút. Bắt đầu lúc 0 giờ 00 đến 0 giờ 15 phút ngày 17-2-2026, tức ngày mùng Một Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí xã hội hóa, các xã, phường vận động các tổ chức, doanh nghiệp tự nguyện tài trợ. Không sử dụng ngân sách nhà nước hoặc vận động đóng góp của nhân dân.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng báo cáo, đề nghị UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương bắn pháo hoa tầm thấp vào thời khắc giao thừa tết Nguyên đán Bính Ngọ

Theo báo giá của Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, kịch bản cho 150 giàn tầm thấp tổng cộng 588 triệu đồng; 120 giàn tầm thấp 467 triệu đồng; 90 giàn tầm thấp là 350 triệu đồng; 60 giàn tầm thấp 236 triệu đồng. Tất cả các kịch bản trên đều chưa tính giá thiết bị điều khiển, cước vận chuyển.