TP.HCM lập Đội liên ngành 178, tăng cường kiểm tra để ngăn chặn mại dâm 12/03/2026 05:09

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm và ban hành quy chế hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178.

UBND TP.HCM vừa có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm. Việc này nhằm bảo đảm an ninh trật tự và môi trường xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo UBND TP, các cơ sở dễ bị lợi dụng gồm dịch vụ lưu trú, văn hóa, giải trí và những ngành sử dụng lao động nữ như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, căn hộ cho thuê, nhà hàng, cơ sở du lịch, vũ trường, karaoke, xoa bóp, tắm hơi, cắt tóc - gội đầu, cà phê đèn mờ…

Công an kiểm tra một quán cà phê chòi trên địa bàn TP.HCM. Ảnh: TT

Để chủ động phòng ngừa, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Y tế quản lý chặt các cơ sở khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và spa. Sở VH&TT chủ trì kiểm tra các cơ sở dịch vụ văn hóa, giải trí; xử lý hành vi khiêu dâm, kích dục hoặc lợi dụng hoạt động văn hóa để tổ chức mại dâm.

Sở Du lịch tăng cường kiểm tra các cơ sở lưu trú, điểm du lịch. Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp ngăn chặn việc lợi dụng không gian mạng để môi giới mại dâm. Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường tăng cường quản lý học sinh, sinh viên, kịp thời phát hiện dấu hiệu bị lôi kéo vào tệ nạn xã hội.

Đáng chú ý, UBND TP.HCM cũng vừa ban hành quyết định về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm TP.HCM (Đội kiểm tra liên ngành 178 Thành phố).

Lực lượng này có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND TP kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Đội thực hiện kiểm tra theo kế hoạch hằng năm hoặc kiểm tra đột xuất khi có đơn thư khiếu nại, tố cáo hoặc khi phát hiện cơ sở có dấu hiệu vi phạm.

Mỗi đợt kiểm tra phải có ít nhất ba thành viên tham gia, trong đó có Đội trưởng hoặc Đội phó chủ trì. Đội có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu phục vụ công tác; lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý các hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền.

UBND TP cũng yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc khu rà soát, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh có nguy cơ phát sinh tệ nạn. Các địa phương cần vận động cơ sở ký cam kết không để xảy ra mại dâm, kích dục và khuyến khích người dân tố giác vi phạm.