TAND tỉnh An Giang xét xử 61 bị cáo vụ môi giới mại dâm, mua dâm 07/01/2026 18:46

(PLO)- Trong 61 bị cáo, có sáu bị cáo bị truy tố tội môi giới mại dâm và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; hai bị cáo bị truy tố tội mua dâm người dưới 18 tuổi và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 7-1, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử 61 bị cáo trong vụ án môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi và đánh bạc. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ hôm nay đến ngày 9-1.

Trong vụ án này, có sáu bị cáo bị truy tố tội môi giới mại dâm và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi; hai bị cáo bị truy tố tội mua dâm người dưới 18 tuổi và tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cạnh đó, có 26 bị cáo bị truy tố tội môi giới mại dâm; có 21 bị cáo bị truy tố tội mua dâm người dưới 18 tuổi; ba bị cáo bị truy tố tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Ngoài ra, còn có ba bị cáo khác bị truy tố tội đánh bạc.

Bị cáo Nguyễn Thị Xuyên, cùng các đồng phạm tại phiên xét xử. Ảnh: MINH THU

Theo cáo trạng, theo tố giác của quần chúng nhân dân, Nguyễn Thị Xuyên (70 tuổi), Phan Thị Cẩm Hừng (44 tuổi), Ngô Thị Mỹ Hạnh (46 tuổi) có hành vi môi giới mại dâm cho nhiều người mua dâm tại khu vực TP Châu Đốc (nay là phường Châu Đốc), tỉnh An Giang để thu lợi.

Ngày 6-9-2024, Công an tỉnh An Giang bất ngờ kiểm tra và phát hiện ba thiếu nữ cùng 19 tuổi đang bán dâm cho ba người đàn ông. Qua làm việc, cả ba em khai nhận được bị cáo Xuyên môi giới bán dâm với giá 1,5 triệu đồng/người/lần.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Xuyên, Hừng và Hạnh, Công an thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan, như: sổ sách theo dõi, bao cao su, thuốc ngừa thai, gel bôi trơn, hai điện thoại di động năm xe mô tô các loại và 514,3 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an còn phát hiện bên trong khu nhà trọ của Xuyên, Hừng còn có 10 người nữ độ tuổi 13-22, đang ở trọ tại đây để được môi giới đi bán dâm.

Kết quả điều tra, từ giữa năm 2020 đến tháng 9-2024, bị cáo Xuyên và Hừng đã nhiều lần môi giới cho các thiếu nữ có độ tuổi từ 13-22 tuổi đến ở trọ tại nhà của Xuyên, Hừng để bán dâm nhằm thu lợi.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ hôm nay đến ngày 9-1. Ảnh: MINH THU

Trong số những người được hai bị cáo này môi giới bán dâm có 11 người chưa đủ 16 tuổi; ba người chưa đủ 18 tuổi. Đáng nói, bị cáo Hừng còn môi giới cho một bé gái bán dâm khi chưa đủ 13 tuổi.

Cáo trạng cũng quy kết có 19 bị cáo khác đã có hành vi giúp sức cho hai bị cáo Xuyên, Hừng trong việc việc móc nối với người mua dâm để hưởng tiền chênh lệch. Trong đó, thu lợi nhiều nhất bị cáo Trần Thị Mỹ Duyên (28 tuổi).

Cụ thể, bị cáo Duyên được xác định đã môi giới và đưa, rước sáu em gái đi bán dâm và thu lợi khoảng 50.000.000 đồng. Các bị cáo còn lại thu lợi từ vài trăm ngàn đồng đến khoảng 17 triệu đồng.

Cũng theo bản cáo trạng của VKSND tỉnh An Giang, có 26 bị cáo được xác định có hành vi với người chưa đủ 16 tuổi, người chưa đủ 18 tuổi; thậm chí có trường hợp mua dâm bé gái chưa đủ 13 tuổi.