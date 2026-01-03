Công an An Giang bắt giam bị can lừa tiền cọc thuê nhà ở Phú Quốc 03/01/2026 19:30

(PLO)- Dù không phải là chủ sở hữu và cũng không được chủ sở hữu hợp pháp ủy quyền, nhưng Nghĩa đã dùng thủ đoạn gian dối, bịa đặt thông tin nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền cọc thuê nhà.

‎Tối 3-1, Công an tỉnh An Giang cho biết Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Trần Hửu Nghĩa (30 tuổi, trú tại đặc khu Phú Quốc) để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thông tin ban đầu, bà HNNC được công ty giao thuê nhà tại khu Grand World (khu phố Gành Dầu, đặc khu Phú Quốc) để kinh doanh nhà hàng. Ngày 29-10-2025, bà C gặp Nghĩa nhờ tìm mặt bằng kinh doanh trong khu vực này.

Bị can Trần Hửu Nghĩa bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CAAG

Nghĩa đã dẫn bà C đến trước hai căn shophouse trong khu Grand World và tự nhận có khả năng môi giới, cho thuê hai căn shophouse này, dù Nghĩa không phải là chủ sở hữu và cũng không được chủ sở hữu hợp pháp ủy quyền.

Cụ thể, Nghĩa đã dùng thủ đoạn gian dối, bịa đặt thông tin về chủ nhà tên “Tiến”, rồi tạo dựng các tin nhắn Zalo giả. Đồng thời, cung cấp hình ảnh và thông tin không đúng sự thật nhằm tạo lòng tin rằng có chủ nhà đồng ý cho thuê.

Tin tưởng vào những thông tin trên, bà C đã chuyển 135 triệu đồng để đặt cọc thuê nhà theo yêu cầu và hướng dẫn của Nghĩa, vào tài khoản ngân hàng đứng tên em ruột của Nghĩa. Sau khi nhận tiền, Nghĩa không thực hiện việc ký kết hợp đồng, không bàn giao mặt bằng, còn né tránh và không hoàn trả lại số tiền đã nhận mặc dù trước đó đã cam kết trả lại.

Qua xác minh, Công an xác định chủ sở hữu hợp pháp của hai căn shophouse trên không phải của người tên “Tiến” như Nghĩa đã giới thiệu.