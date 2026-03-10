Tìm thấy thi thể nam sinh viên dưới chân đèo Chuối sau hơn 48 giờ mất tích 10/03/2026 11:21

Sáng 10-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp chính quyền xã Đạ Huoai phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ điều tra nguyên nhân một nam thanh niên được phát hiện tử vong dưới chân đèo Chuối.

Cơ quan điều tra đang phong tỏa hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 15 cùng ngày, một số người lưu thông trên Quốc lộ 20 theo hướng từ Đà Lạt về TP.HCM, khi đến đoạn chân đèo Chuối phát hiện dấu hiệu bất thường nên dừng lại kiểm tra.

Người dân phát hiện dưới vực sâu khoảng 4 m có thi thể một nam thanh niên cùng chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade. Qua xác minh quần áo, biển số xe, xác định nạn nhân là Trần Trương Trịnh (22 tuổi, quê Quảng Ngãi), hiện là sinh viên một trường đại học tại TP.HCM được thông báo mất tích hơn 48 giờ qua.

Sự việc bắt đầu từ rạng sáng ngày 8-3, khi Trần Trương Trịnh một mình điều khiển xe máy Air Blade rời Đà Lạt để về lại TP.HCM theo Quốc lộ 20. Khi đến khu vực chân đèo Bảo Lộc, Trịnh vẫn còn chụp những tấm hình dọc đường gửi về cho người thân, bạn bè.

Sau hơn 48 tiếng đồng hồ mất liên lạc, thi thể nam sinh viên đã được tìm thấy dưới chân đèo Chuối.

Thế nhưng, chỉ một tiếng đồng hồ, mọi liên lạc với anh hoàn toàn bị cắt đứt. Linh tính chẳng lành, gia đình khẩn thiết phối hợp cùng cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm suốt hai ngày qua trên khắp các cung đèo.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định pháp y để điều tra.