Khởi tố 'Chú 3 Tân Định' cùng 21 đồng phạm vụ sới gà bịp trong rừng cao su 09/03/2026 17:31

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Hoài Ân - tức "Chú Ba Tân Định" cùng 21 người khác về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (39 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi, cùng ngụ phường Hòa Lợi) và Nguyễn Lê Hoài Ân (còn gọi là "Chú Ba Tân Định") cùng 18 người khác để điều tra về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, đây là nhóm người tham gia cá cược trong sới gà quy mô lớn bị lực lượng chức năng phát hiện tại phường Phú Lợi (TP.HCM) vào ngày 28-2.

Đột kích sới gà trong vườn cao su

Trước đó, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ ập vào một vườn cao su tại phường Hòa Lợi. Tại đây, công an bắt quả tang 45 người đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền.

Nhóm Nhịn, Tuấn, Dương và Khanh (từ trái qua) được xác định có vai trò tổ chức trường gà. Ảnh: CA

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền mặt, tám con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe máy, hai ô tô cùng nhiều tang vật, vật chứng khác có liên quan đến việc sát phạt.

Quá trình điều tra xác định, trong đường dây này, Tuấn và Nhịnh giữ vai trò trọng tài; Dương là "biện gà", trực tiếp kiểm tra, sắp xếp các cặp gà cùng hạng cân, làm trung gian nhận cược và phụ giúp trọng tài. Riêng Nguyễn Hữu Khang được giao nhiệm vụ lo sân bãi, chuẩn bị công cụ đá gà và nước uống cho các con bạc.

Chiêu trò dùng cân điện tử "bùa phép" hạng cân

Dù bề ngoài Nhịnh, Tuấn và Dương lộ diện cầm đầu tổ chức, nhưng thực chất mọi hoạt động đều nằm dưới sự điều khiển của Nguyễn Lê Hoài Ân (tức "Chú 3 Tân Định"). Ân được xác định là một chủ gà có "máu mặt" tại khu vực tỉnh Bình Dương cũ. Các chủ gà trên địa bàn đều có quan hệ thân quen với nhóm của Ân. Mọi kèo đá độ, tỉ lệ thắng thua đều do nhóm này dàn xếp và kiểm soát chặt chẽ.

Công an phát hiện hàng chục người đang sát phạt bằng hình thức đá gà. Ảnh: CA

Đáng chú ý, để lập sới gà bịp, dưới sự điều hành của Ân, các đàn em đã liên hệ với nhóm chuyên hành nghề "bạc bịp" để đặt làm chiếc cân điện tử có thiết bị điều khiển từ xa. Một cán bộ điều tra cho biết: "Nhóm này sắp xếp các kèo đá độ giữa các con gà với hạng cân tương đương, nhưng thực tế khối lượng đã bị 'bùa phép' bằng chiếc cân".

Chiếc cân này có khả năng nhảy số theo ý muốn của nhóm cầm đầu thông qua thiết bị điều khiển. Khi có chủ gà muốn đá xổ, nhóm của Ân khéo léo sắp xếp với những chủ gà quen thuộc. Con gà mang ra tỉ thí thực tế có trọng lượng lớn hơn, chiếm ưu thế hơn hẳn, nhưng sau đó được đưa lên cân để hạ khối lượng xuống cho bằng với đối thủ nhằm đánh lừa các con bạc khác.

Công an đưa nhiều người về trụ sở để lấy lời khai, làm rõ vai trò, hành vi. Ảnh: CA

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các bị can để xử lý nghiêm theo quy định.