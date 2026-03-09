Nghi phạm một vụ án mạng tại TP.HCM ra đầu thú sau khi trốn sang Campuchia 09/03/2026 12:12

(PLO)- Nghi phạm liên quan vụ án giết người tại TP.HCM lẩn trốn sang Campuchia đã bị lực lượng Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp truy tìm, bắt giữ.

Sáng 9-3, Thượng tá Phạm Thành Trung, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) cho biết đơn vị đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao Lê Anh Tuấn (22 tuổi, ngụ phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM và Công an xã Bình Chánh để điều tra về vụ án mạng xảy ra tại TP.HCM.

Video: Lê Anh Tuấn trốn sang Campuchia đã ra đầu thú và được dẫn giải về Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây.

Trước đó, ngày 5-3-2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây tiếp nhận thông tin từ PC02 Công an TP.HCM và Công an xã Mỹ Quý Tây (tỉnh Tây Ninh) về việc truy tìm đối tượng liên quan vụ án giết người xảy ra tại xã Bình Chánh, TP.HCM.

Đối tượng được xác định là Lê Anh Tuấn.

Ngay sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời trao đổi với lực lượng công an xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông (Campuchia).

Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây đã bàn giao Lê Anh Tuấn cho lực lượng Công an TP.HCM. Ảnh: BPMQT

Qua nắm tình hình khu vực nội và ngoại biên, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực Casino 67, ấp Chết, xã Sôm Rông, huyện Chanh Tria, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Các lực lượng chức năng sau đó vận động đối tượng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Đến 23 giờ 15 phút ngày 6-3, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây hoàn tất thủ tục tiếp nhận đối tượng từ lực lượng công an xuất nhập cảnh cửa khẩu hữu nghị Sôm Rông và dẫn giải về đơn vị.

Sau đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây bàn giao Lê Anh Tuấn cho PC02 Công an TP.HCM, Công an xã Bình Chánh và Công an xã Mỹ Quý Tây để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.