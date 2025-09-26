Đập ly bia vào đầu bạn nhậu rồi bỏ trốn sang Campuchia, thanh niên bị bắt khi về nước 26/09/2025 22:53

(PLO)- Công an TP.HCM đã bắt giữ nam thanh niên bỏ trốn sang Campuchia sau khi dùng ly bia đánh vào đầu bạn nhậu gây thương tích.

Ngày 26-9, Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Linh Xuân bắt giữ Nguyễn Nhứt Huy (22 tuổi, quê Hải Phòng), bị truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, các trinh sát phát hiện Huy đang ở cùng bạn gái tại một khách sạn trên đường Lê Văn Chí (phường Linh Xuân) nên phối hợp Công an phường tổ chức vây bắt. Khi tổ công tác ập vào, Huy đang ngủ và bị khống chế ngay sau đó.

Trước đó, vào rạng sáng 8-7-2024, Huy cùng Phạm Huy Anh và một số người bạn ăn nhậu tại quán Ốc Bi 2 (đường 11, phường Linh Chiểu, TP Thủ Đức cũ). Trong lúc say, Huy và Anh xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Huy sau đó đã dùng ly bia đánh vào đầu Anh, khiến nạn nhân bị thương tích phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Thủ Đức.

Làm việc với công an, Huy thừa nhận hành vi, cho biết do nóng giận nên không kiềm chế được bản thân.

Ngày 29-10-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Đức (nay là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Huy về tội cố ý gây thương tích, được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Tuy nhiên, sau đó Huy bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 27-12-2024, cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đối với bị can này.

Sau thời gian trốn sang Campuchia, Huy vừa trở về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.