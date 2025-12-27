Nhân viên quản lý và thu hồi công nợ 'bắt tay' kế toán tham ô hơn 17,7 tỉ 27/12/2025 18:49

(PLO)- Nhân viên quản lý, thu hồi công nợ và một kế toán bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản với số tiền hơn 17,7 tỉ đồng.

Ngày 27-12, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Lam (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Nguyễn Thị Thu Hà (31 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) về tội tham ô tài sản.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, vụ án xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến ngày 28-2-2025 tại công ty TNHH CityZoo (đường Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, quận 2 cũ). Doanh nghiệp này do ông PSM (quốc tịch Pháp) làm Giám đốc, đại diện theo pháp luật.

Quá trình điều tra xác định, Huỳnh Văn Lam là nhân viên quản lý, thu hồi công nợ. Lam đã lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tiền thanh toán từ khách hàng và quyền hạn thao tác trên phần mềm kế toán để câu kết với Nguyễn Thị Thu Hà (nhân viên kế toán) tham ô tài sản, chiếm đoạt tiền doanh nghiệp.

Bị can Lam và Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cụ thể, Lam và Hà đã nhận tiền thanh toán công nợ từ nhân viên kinh doanh nhưng không nộp vào tài khoản công ty mà sử dụng cho mục đích cá nhân. Để che giấu hành vi trong thời gian dài, Lam lập các bút toán khống trên phần mềm kế toán nhằm hợp thức hóa số liệu, tránh sự phát hiện của công ty.

Tổng số tiền hai người này chiếm đoạt được xác định là hơn 17,7 tỉ đồng. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng để truy xét, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.