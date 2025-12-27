Xử lý 14 thanh thiếu niên vây đánh người đi đường ở phường Xóm Chiếu 27/12/2025 18:00

(PLO)- Công an phường Xóm Chiếu, TP.HCM đang củng cố hồ sơ, xử lý 14 thanh thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng sau khi vây đánh nhóm anh TTQ trên đường Nguyễn Tất Thành.

Ngày 27-12, Công an phường Xóm Chiếu (TP.HCM) cho biết đang phối hợp với Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý 14 thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi do có hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Thông tin ban đầu, rạng sáng 16-12, anh TTQ cùng ba người bạn đi đến trước số 192 Nguyễn Tất Thành, phường Xóm Chiếu thì bị 14 người đi trên bảy xe máy bất ngờ chặn đầu xe. Nhóm này dùng nón bảo hiểm, thắt lưng đánh anh Q và người bạn đi cùng gây thương tích ở mặt, cổ và tai.

Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm người về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Sau sự việc, anh Q đến Công an phường Xóm Chiếu trình báo. Trung tá Phạm Quang Thành, Trưởng Công an phường Xóm Chiếu đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng khẩn trương vào cuộc truy xét.

Trước đó, nhóm này đã vây đánh người đi đường ở phường Xóm Chiếu. Ảnh: CACC

Sau sáu ngày phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an phường Xóm Chiếu đã triệu tập 14 thanh thiếu niên liên quan. Công an phường Xóm Chiếu đang hoàn tất hồ sơ để phối hợp Công an TP.HCM xử lý theo thẩm quyền.