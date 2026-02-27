1 phụ nữ Thái Lan vận chuyển trái phép 4,5kg cocain bị bắt giữ tại Việt Nam 27/02/2026 18:19

(PLO)- Trong 1 giờ quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), một phụ nữ Thái Lan đã bị bắt giữ do có hành vi vận chuyển 4,5kg cocain, được cất giấu tinh vi trong vali cá nhân.

Mới đây, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) đã thông tin về việc bắt giữ 4,5kg cocain tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phòng, chống ma túy dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cụ thể, vào hồi 15 giờ 30 phút, ngày 5-2, tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Chi cục Điều tra chống buôn lậu chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Chi cục Hải quan Khu vực II) và các lực lượng chức năng (Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy - C04, Bộ Công an; PC04 Công an TP.HCM; Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất) đã phát hiện, bắt giữ một nữ hành khách tên SN (quốc tịch Thái Lan) có hành vi vận chuyển 4,5kg ma tuý.

Đối tượng nhập cảnh trên chuyến bay từ Nam Mỹ, quá cảnh tại Việt Nam và chuẩn bị làm thủ tục nối chuyến sang nước thứ ba.

Theo Cục Hải quan, số ma túy được cất giấu tinh vi trong hành lý cá nhân. Kết quả kiểm tra nhanh xác định tang vật dương tính với Cocain. Tiêu điểm của vụ việc không chỉ nằm ở số lượng ma túy bị thu giữ, mà còn ở phương thức, thủ đoạn phạm tội. Các đối tượng đã lợi dụng hình thức quá cảnh quốc tế, với thời gian lưu trú tại Việt Nam chỉ khoảng 1 giờ, nhằm né tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng.

Cục Hải quan nhận định, điều này cho thấy tội phạm ma túy có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức chặt chẽ, lợi dụng đặc điểm của các tuyến bay quốc tế và thời gian di chuyển ngắn để đối phó với công tác kiểm soát.

Vụ việc nêu trên cho thấy, tội phạm ma túy qua đường hàng không tiếp tục diễn biến phức tạp, phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, có tính chất xuyên quốc gia, lợi dụng hoạt động vận tải quốc tế để che giấu hành vi phạm tội.

Trong thời gian tới, lực lượng Hải quan cho biết sẽ tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực phân tích, dự báo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, trang thiết bị hiện đại; tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm buôn lậu, ma túy trong tình hình mới.