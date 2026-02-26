Bắt 'nóng' thanh niên trộm 15 chỉ vàng giữa ban ngày 26/02/2026 18:29

(PLO)- Thanh niên ở Đà Nẵng vì túng thiếu và chơi cá cược trực tuyến đã đột nhập nhà người dân trộm 15 chỉ vàng giữa ban ngày.

Ngày 26-2, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng CSHS đã nhanh chóng bắt giữ Trần Hữu Trí (24 tuổi, ngụ thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn) sau sáu giờ gây án.

Trí bị bắt vì trộm 15 chỉ vàng. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 22-2, Cơ quan CSĐT tiếp nhận tố giác tội phạm của bà DTN (57 tuổi, ngụ thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn, TP Đà Nẵng) về việc bị trộm cắp tài sản.

Nội dung vụ việc, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày (22-2), người dân phát hiện một nam thanh niên lục lọi trong phòng ngủ nhà bà N nên tri hô truy đuổi. Bị lộ, thanh niên này nhanh chóng chạy ra rẫy keo phía sau, chạy xe máy bỏ trốn.

Qua kiểm tra tài sản, bà N phát hiện mất nhiều dây chuyền, nhẫn tổng cộng 15 chỉ vàng 9999, trị giá khoảng 250 triệu đồng.

Công an vào cuộc điều tra đã nhanh chóng xác định Trí là nghi phạm thực hiện vụ trộm trên nên triệu tập làm việc.

Qua đấu tranh, Trí khai nhận do cần tiền tiêu xài và chơi cá cược trực tuyến nên đã đột nhập nhà bà N trộm tài sản. Sau khi trộm, Trí mang bán tại các tiệm vàng trên địa bàn, nộp tiền vào tài khoản ngân hàng cá nhân để chơi game và tiêu xài hết.

Ngoài vụ việc trên, Trí còn khai nhận, trước đó đã trộm cắp tài sản của ông TT (62 tuổi, ngụ thôn Trung Thượng, xã Quế Sơn) gồm tiền mặt và trang sức vàng, tổng tài sản khoảng 50 triệu đồng.