Đà Nẵng trang bị súng áp chế UAV cho xã phường 25/02/2026 21:59

(PLO)- Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ, trang bị súng áp chế UAV cho các xã, phường để xử lý triệt để tàu bay không người lái trái phép

Chiều 25-2, Bộ CHQS TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý tàu bay không người lái (UAV) và các phương tiện bay khác trên địa bàn.

Quân sự dùng súng áp chế UAV xử lý triệt để tàu bay không người lái trái phép. Ảnh: QS

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt tình hình hoạt động của các thiết bị bay không người lái thời gian gần đây, phân tích nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hàng không, quốc phòng – an ninh trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, Bộ CHQS thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị trong tổ chức lực lượng, phương tiện và phương án xử lý khi phát hiện mục tiêu bay trái phép.

Theo kế hoạch, Bộ CHQS TP duy trì tổ tuần tra, kiểm soát hằng ngày, tổ chức quan sát thường xuyên tại Trạm quan sát Bộ CHQS TP, bảo đảm trực 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động lực lượng xử trí kịp thời khi có tình huống.

Ban CHQS PTKV 1 – Cẩm Lệ, PTKV 5 – Điện Bàn và Ban CHQS các phường, xã trên địa bàn thành lập tổ tuần tra, kiểm soát chuyên trách, được trang bị súng chế áp UAV, phối hợp chặt chẽ với Công an và các lực lượng chức năng trong phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm. Các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ báo cáo tình hình hằng ngày về Bộ CHQS thành phố.

Súng áp chế UAV. Ảnh: QS

Công tác tuần tra tập trung vào các địa điểm vui chơi, giải trí, khu vực tổ chức sự kiện đông người, danh lam thắng cảnh, khu vực trọng điểm về quốc phòng – an ninh và các khu vực cấm bay, hạn chế bay.

Đồng thời, Bộ CHQS TP tăng cường tuyên truyền sâu rộng Luật Phòng không nhân dân và các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng thiết bị bay không người lái; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân.