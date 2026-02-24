Đà Nẵng mạnh tay với flycam đe dọa an toàn bay 24/02/2026 09:09

(PLO)- Flycam liên tục đe dọa an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP này yêu cầu lập danh sách tổ chức, cá nhân sở hữu, sử dụng.

Trước tình trạng thiết bị bay không người lái (flycam, UAV) hoạt động không phép có xu hướng tái diễn, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp nghiêm trọng an toàn hàng không dân dụng, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đà Nẵng đang siết chặt quản lý, xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Flycam làm ảnh hưởng đến hành trình các chuyến bay đến, đi từ sân bay Đà Nẵng.

Theo Bộ CHQS TP Đà Nẵng, từ ngày 17 đến 22-2, Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng tiếp nhận ba báo cáo của tổ lái về việc phát hiện vật thể bay nghi là flycam xuất hiện trong khu vực cấm bay, hành lang cất, hạ cánh.

Cụ thể, sáng 17-2 phát hiện vật thể lạ nghi là drone tại phía Nam sân bay, cách đầu hạ cánh khoảng 26–30 km; chiều cùng ngày, tổ bay một chuyến bay phát hiện vật thể lạ bên trái đường hạ cánh, cách khoảng 6–7 km, độ cao 300–400 m; đến ngày 22-2 tiếp tục ghi nhận vật thể lạ tại phía Bắc sân bay trên đường cất cánh.

Các tình huống này buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, điều chỉnh phương thức tiếp cận, ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn bay.

Tiếp nhận thông tin, Bộ CHQS phối hợp với Công an TP Đà Nẵng và các lực lượng chức năng rà soát, xác minh, truy vết các tổ chức, cá nhân điều khiển flycam xâm nhập khu vực cấm bay, kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định.

Quá trình xử lý đang được triển khai đồng bộ từ phát hiện, khoanh vùng địa bàn, thu thập chứng cứ đến tổ chức lực lượng tiếp cận hiện trường, quyết tâm không để tái diễn các hành vi xâm phạm hành lang an toàn bay.

Bộ CHQS TP yêu cầu Ban CHQS các phường, xã và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng, các mục tiêu quan trọng về quốc phòng – an ninh, địa bàn thường xuyên phát sinh hoạt động quay phim, chụp ảnh từ trên cao.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng cơ động, tăng cường phương tiện quan sát, thiết bị phát hiện, chế áp UAV, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm.

Theo Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS TP Đà Nẵng, cơ quan quân sự đang tích cực rà soát, truy vết các phương tiện bay vi phạm, ảnh hưởng đến an toàn bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Bộ CHQS TP Đà Nẵng đề nghị rà soát, lập danh sách tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bay.

Song song với công tác kiểm tra, xử lý, đơn vị chỉ đạo tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý sử dụng thiết bị bay không người lái tại khu vực sân bay, cảng hàng không, công trình quốc phòng – an ninh và các khu vực thuộc phạm vi cấm bay, hạn chế bay.

"Đề nghị các tổ chức, cá nhân khi phát hiện các hành vi vi phạm, thông báo ngay cho đơn vị cơ sở chủ động nắm tình hình, quản lý đối tượng sử dụng flycam trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các nguy cơ vi phạm", Đại tá Trần Hữu Ích lưu ý.