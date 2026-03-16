Dự kiến ngày 22-3 công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 16/03/2026 18:59

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết theo dự kiến sáng 22-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Chiều 16-3, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị. Ảnh: QH

Cuộc bầu cử bước đầu thành công tốt đẹp

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bước đầu đã thành công tốt đẹp, với nhiều kết quả tích cực.

Theo đó, tỉ lệ cử tri đi bầu trên cả nước đạt khoảng 99,69%, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân đối với sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đáng chú ý, không có đơn vị bầu cử nào trên cả nước phải tổ chức bầu lại, điều này cho thấy công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục tổng hợp, rà soát kỹ lưỡng kết quả bầu cử để báo cáo về Hội đồng Bầu cử quốc gia. Dự kiến sáng 22-3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương.

Trên cơ sở đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ lập danh sách những người trúng cử, thực hiện các thủ tục theo quy định. Nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến kết quả bầu cử, các cơ quan chức năng sẽ xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý khối lượng công việc của Quốc hội và các cơ quan thời gian tới còn rất lớn, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI dự kiến khai mạc đầu tháng 4. Do thời gian không còn nhiều, ông yêu cầu các cơ quan cần khẩn trương hoàn thiện các nội dung về nhân sự, kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và các đề án trình Trung ương và Quốc hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: QH

Kiểm phiếu phải hoàn tất trong 24 giờ

Bộ Nội vụ cho biết cuộc bỏ phiếu bầu cử kết thúc hoàn toàn lúc 21 giờ ngày 15-3. Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Thông tư 21/2025 về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, sau khi đã hết giờ bỏ phiếu theo quy định thì Tổ trưởng Tổ bầu cử tuyên bố kết thúc việc bỏ phiếu. Sau đó, Tổ bầu cử mới được mở hòm phiếu để kiểm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Chỉ những thành viên Tổ bầu cử mới được tiến hành việc kiểm phiếu bầu cử. Tổ bầu cử phải hoàn thành việc kiểm phiếu trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi kết thúc việc bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu.

Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống kê, niêm phong phiếu bầu chưa sử dụng và phiếu bầu do cử tri viết hỏng (nếu có), lập biên bản thống kê việc sử dụng phiếu bầu cử theo biểu mẫu của Hội đồng bầu cử quốc gia ban hành; toàn bộ phiếu bầu chưa sử dụng, phiếu bầu do cử tri viết hỏng sau khi niêm phong được gửi đến UBND cấp xã quản lý.

Tổ trưởng Tổ bầu cử mở hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ (nếu có) để kiểm phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ trưởng Tổ bầu cử mời hai cử tri là người biết chữ, có uy tín trong Nhân dân tại địa bàn và không phải là những người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tại khu vực bỏ phiếu đó chứng kiến việc mở hòm phiếu.

Người ứng cử, đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử hoặc người được ủy nhiệm có quyền chứng kiến việc kiểm phiếu và khiếu nại về việc kiểm phiếu; các phóng viên báo chí được chứng kiến việc kiểm phiếu của Tổ bầu cử nhưng phải đảm bảo khoảng cách an toàn để Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu…

Sau khi hoàn tất kiểm phiếu và lập biên bản, tổ bầu cử niêm phong các loại phiếu theo từng cuộc bầu cử gồm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Phiếu được chia thành phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu chưa sử dụng và phiếu viết hỏng. Hòm niêm phong kết quả kiểm phiếu phải có chữ ký của tổ trưởng và thư ký tổ bầu cử, sau đó được bàn giao cho UBND cấp xã quản lý, lưu trữ.