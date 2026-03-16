Những số liệu mới nhất về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND nhiệm kỳ 2026-2031 16/03/2026 09:55

(PLO)- Tính đến 23 giờ ngày 15-3, cả nước có gần 76,2 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, trong đó bốn địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%.

Trên cơ sở báo cáo sơ bộ của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, Trung tâm Báo chí bầu cử đã có thông tin về tình hình bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong phạm vi cả nước (tính đến thời điểm 23 giờ).

Theo báo cáo, tổng số cử tri của cả nước là: 76.436.561; số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là: 76.188.970 (đạt tỉ lệ 99,68%). Cử tri cao tuổi nhất là cụ Hoàng Thị Tồng, 119 tuổi, dân tộc Mông tại xóm Lũng Liềm, xã Yên Thổ, tỉnh Cao Bằng.

Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất là 99,99%, gồm Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, TP đạt tỉ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Đến thời điểm báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước tiếp tục được giữ vững ổn định.

Theo dự kiến, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI vào ngày 22-3, sau khi hoàn tất tổng hợp và xác nhận kết quả bỏ phiếu trên phạm vi cả nước.

Cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu chọn 500 đại biểu. Trong đó, 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%) và 65 người ngoài Đảng (7,52%)...