Người dân có thể góp ý dự thảo Luật đô thị đặc biệt qua Ứng dụng Công dân số TP.HCM 06/06/2026 18:03

(PLO)- Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP triển khai chức năng góp ý Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trên Ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai chức năng góp ý Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trên Ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt được kỳ vọng sẽ tạo cơ sở pháp lý quan trọng để TP.HCM phát huy tiềm năng, lợi thế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai chức năng góp ý Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt trên Ứng dụng Công dân số TP.HCM. Ảnh: MTTQ

Mỗi ý kiến đóng góp của người dân sẽ là nguồn thông tin góp phần hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Cách thức tham gia góp ý:

Bước 1: Cài đặt và đăng nhập Ứng dụng Công dân số TP.HCM.

Bước 2: Chọn banner “Góp ý Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt”.

Bước 3: Nghiên cứu nội dung dự thảo.

Bước 4: Thực hiện góp ý theo biểu mẫu điện tử.

Bước 5: Nhấn “Gửi” để hoàn tất.

Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày 26-5-2026 đến hết ngày 30-6-2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trân trọng đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt.

Bên cạnh việc góp ý trên Ứng dụng Công dân số TP.HCM, người dân cũng có thể tham gia góp ý thông qua các kênh do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM triển khai.