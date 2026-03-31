Tổng kết, trao giải cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ với gần 70.000 lượt dự thi 31/03/2026 18:45

(PLO)- Ngày 31-3, Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Sau hơn một tháng diễn ra sôi nổi với 6 kỳ thi, cuộc thi "Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031" đã thu hút gần 70.000 lượt dự thi, với hơn 81.000 lượt truy cập website. Những con số ấn tượng này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của một sân chơi kiến thức pháp luật thiết thực, ý nghĩa.

Từ hàng chục ngàn lượt dự thi, Ban Giám khảo đã xác định được những thí sinh xuất sắc nhất theo thể lệ cuộc thi, đồng thời đăng tải danh sách thí sinh đoạt giải trên website chính thức của cuộc thi: congdanvoibaucutphcm.plo.vn và tiến hành trao giải tại buổi tổng kết.