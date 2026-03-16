Cuộc thi 'Công dân với bầu cử' khép lại với gần 70.000 lượt dự thi 16/03/2026 05:35

(PLO)- Trải qua 6 kỳ thi, cuộc thi “Công dân với bầu cử” ghi nhận gần 70.000 lượt dự thi, góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật và nâng cao ý thức trách nhiệm công dân về ngày bầu cử.

Sau hơn một tháng diễn ra với 6 kỳ thi sôi nổi, Cuộc thi “Công dân với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031” do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp với Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã chính thức khép lại, thu hút gần 70.000 lượt công dân tham gia dự thi.

Không chỉ là một sân chơi tìm hiểu pháp luật, cuộc thi còn trở thành một hoạt động ý nghĩa góp phần lan tỏa kiến thức pháp luật về bầu cử, đồng thời khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong cộng đồng.

Từ những buổi trao đổi, bàn bạc ý tưởng giữa Sở Tư pháp TP.HCM và Báo Pháp Luật TP.HCM, cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ đã được hình thành và lan tỏa rộng rãi đến người dân.

Sức lan tỏa từ cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử

Được triển khai dưới hình thức thi trực tuyến, Cuộc thi “Công dân với bầu cử” mang đến cho người dân một cách tiếp cận pháp luật gần gũi và dễ dàng hơn. Chỉ với vài phút tham gia mỗi kỳ, người dự thi có thể vừa kiểm tra kiến thức, vừa tìm hiểu thêm những quy định quan trọng liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Qua từng kỳ thi, số lượng người tham gia liên tục tăng, cho thấy sự quan tâm của người dân đối với việc tìm hiểu pháp luật về bầu cử - một nội dung gắn liền với quyền và trách nhiệm của mỗi công dân.

Sau khi thống nhất ý tưởng, cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ do Sở Tư pháp TP.HCM phối hợp Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã chính thức ra mắt vào ngày 3-2-2026. Ảnh: THUẬN VĂN

Điều đáng ghi nhận là cuộc thi đã thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội: từ sinh viên, người lao động, cán bộ, công chức cho đến giáo viên, cán bộ hưu trí... Không ít người sau khi tham gia đã chia sẻ đường link cuộc thi cho bạn bè, đồng nghiệp hoặc người thân để cùng tìm hiểu và thử sức.

Những bài thi tuy ngắn gọn nhưng là cách thức sinh động để kiến thức pháp luật được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Những con số ấn tượng Sau 6 kỳ tổ chức, cuộc thi ghi nhận gần 70.000 lượt người dân tham gia dự thi, cho thấy sức lan tỏa tích cực của hoạt động tuyên truyền pháp luật này. Tính chung toàn bộ cuộc thi, Ban tổ chức đã có quyết định công nhận 6 thí sinh đạt giải nhất, 6 giải nhì, 12 giải ba và 60 giải khuyến khích.

Những câu chuyện đẹp từ người dự thi

Điều làm nên sức sống của cuộc thi không chỉ nằm ở những con số thống kê, mà còn ở những câu chuyện rất đời thường của những người tham gia.

Có những giáo viên sau khi hoàn thành bài thi đã giới thiệu cuộc thi cho đồng nghiệp và học sinh của mình. Có những cán bộ hưu trí dành thời gian tìm hiểu kỹ từng câu hỏi trước khi bấm nút nộp bài. Và cũng có nhiều sinh viên trẻ lần đầu tiên chuẩn bị bước vào ngày bầu cử với tâm trạng đầy háo hức.

“Em cảm thấy vừa háo hức vừa có chút hồi hộp khi nghĩ đến ngày mình được cầm lá phiếu lần đầu tiên. Qua cuộc thi, em hiểu rằng mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là quyền của công dân mà còn là cách để người dân thể hiện ý chí và lựa chọn những đại biểu đại diện cho mình”, một sinh viên chia sẻ.

Trong khi đó, thầy Võ Minh Quân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (TP.HCM) – thí sinh đạt giải Nhì Kỳ 4 - cho rằng cuộc thi là một hình thức tuyên truyền pháp luật gần gũi và thiết thực. Những câu hỏi ngắn gọn nhưng sát với thực tế đã giúp người tham gia có dịp đọc lại và hiểu rõ hơn các quy định về bầu cử.

Ông Võ Minh Quân, giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ (TP.HCM) – người đạt giải Nhì Kỳ 4.

Ông Quân cho rằng giáo dục không chỉ diễn ra trong lớp học, mà còn thể hiện qua hành động và thái độ sống. Khi thầy cô nghiêm túc tìm hiểu pháp luật, tích cực tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, đó cũng là một bài học thực tế về trách nhiệm công dân cho học sinh.

“Tôi mong các đại biểu được bầu sẽ thật sự lắng nghe tiếng nói của người dân, quan tâm đến giáo dục, tạo điều kiện để học sinh được học tập và rèn luyện trong môi trường tốt hơn. Là người làm nghề giáo, tôi càng mong tiếng nói của ngành giáo dục được quan tâm hơn nữa" - ông Quân bày tỏ.

Khi pháp luật đến gần hơn với người dân

Chia sẻ về hành trình của cuộc thi, nhà báo Đinh Đức Thọ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, cho biết điều khiến ban tổ chức ấn tượng không chỉ là số lượng người tham gia mà còn là tinh thần trách nhiệm thể hiện qua những câu chuyện rất chân thành của các thí sinh.

“Qua theo dõi cuộc thi và phản hồi của người tham gia, chúng tôi nhận thấy nhiều câu chuyện rất đáng trân trọng. Có những người đã dành thời gian tìm hiểu kỹ từng câu hỏi, có người chủ động chia sẻ cuộc thi cho đồng nghiệp, bạn bè để cùng tham gia. Điều đó cho thấy khi pháp luật được truyền tải bằng những hình thức gần gũi, người dân luôn sẵn sàng quan tâm và tìm hiểu”, ông Thọ chia sẻ.

Bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Trưởng ban Tổ chức và Nhà báo Đinh Đức Thọ - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Phó Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi. Ảnh: THUẬN VĂN

Bắt đầu từ ngày 3-2-2026, điều ý nghĩa nhất mà cuộc thi ‘Công dân với bầu cử’ mang lại là góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trước ngày hội bầu cử.

Theo Phó trưởng ban tổ chức, mục tiêu lớn nhất của cuộc thi không chỉ dừng lại ở việc trao giải cho các thí sinh xuất sắc, mà còn là tạo ra một kênh tuyên truyền pháp luật gần gũi, giúp người dân hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bầu cử.

Với vai trò là cơ quan báo chí của Thành phố, báo Pháp Luật TP.HCM luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là đưa pháp luật đến gần hơn với người dân thông qua những hình thức tuyên truyền sinh động, dễ tiếp cận và thiết thực.

Nhân dịp này, ông Thọ cũng gửi lời cảm ơn đến đông đảo người dân đã nhiệt tình hưởng ứng và tham gia cuộc thi, góp phần tạo nên sức lan tỏa tích cực cho hoạt động tuyên truyền pháp luật. Cuộc thi “Công dân với bầu cử” đã trở thành một hoạt động tuyên truyền pháp luật thiết thực, hiệu quả trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Từ những sinh viên trẻ, giáo viên đến người lao động, mỗi câu chuyện nhỏ từ cuộc thi đều góp phần cho thấy một điều chung: khi pháp luật được truyền tải gần gũi và dễ tiếp cận, người dân luôn sẵn sàng tìm hiểu và tham gia. Ảnh: TM