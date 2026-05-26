Tây Ninh: Hơn 100 hộ dân khổ sở vì mùi hôi từ công ty chế biến thức ăn gia súc 26/05/2026 11:12

(PLO)- Hơn 100 hộ dân ở tỉnh Tây Ninh sống trong cảnh khổ sở vì mùi hôi từ Công ty Tiến Đạt, dù doanh nghiệp này đã bị xử phạt và đình chỉ hoạt động.

Giữa trưa nắng gắt ngày 23-5, tại khu dân cư Cát Tường Phú Nam (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), bầu không khí bao trùm bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc ra từ khu vực sản xuất của Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt (Công ty Tiến Đạt).

Video: Hơn 100 hộ dân khốn khổ vì mùi hôi từ công ty chế biến thức ăn gia súc.

Không cần đứng quá gần nhà máy, phóng viên vẫn dễ dàng cảm nhận thứ mùi xộc thẳng vào mũi, gây cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Gần 10 hộ dân bức xúc vì mùi hôi tập trung vào giữa trưa để gặp phóng viên phản ánh. Ảnh:HD

Khi phóng viên có mặt, khoảng 10 người dân đã kéo đến phản ánh với tâm trạng bức xúc. Điều khiến họ bức xúc không chỉ là mùi hôi kéo dài suốt gần 2 năm qua, mà còn là việc doanh nghiệp này dù đã bị xử phạt hành chính, bị đình chỉ hoạt động và thậm chí bị yêu cầu ngừng cấp điện, nhưng thực tế vẫn bị cho là ngang nhiên vận hành.

Hiện hàng trăm hộ dân tại ấp Mới 2 vẫn đang từng ngày mong chờ một biện pháp xử lý dứt điểm từ chính quyền địa phương.

Cuộc sống đảo lộn vì mùi hôi tra tấn ngày đêm

Theo phản ánh của người dân, hơn 100 hộ dân trong khu dân cư Cát Tường Phú Nam (Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh) cùng nhiều hộ lân cận đang phải sống trong tình trạng cửa đóng then cài để hạn chế mùi hôi phát tán từ nhà xưởng của Công ty Tiến Đạt nằm trong Cụm công nghiệp Hoàng Gia.

Công ty TNHH Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi Tiến Đạt nằm cạnh khu dân cư Cát Tường Phú nam. Ảnh: HUỲNH DU

Anh Võ Nhật Tài (37 tuổi, ngụ ấp Mới 2) cho biết từ trước Tết Nguyên đán 2026 đến nay, mùi hôi xuất hiện gần như liên tục, đặc biệt nồng nặc nhất vào khoảng 14 đến 15 giờ mỗi ngày.

“Nhà cửa phải đóng kín nhưng mùi vẫn len vào. Đi làm về mệt chỉ muốn nghỉ ngơi nhưng không thể chịu nổi. Có khi mệt đến đổ bệnh vì thứ mùi này”, anh Tài bức xúc.

Cùng chung nỗi ám ảnh, bà Phan Thị Liên (75 tuổi), cư dân khu dân cư Cát Tường Phú Nam cho biết tình trạng ô nhiễm kéo dài khiến cuộc sống của bà và nhiều hộ dân bị đảo lộn nghiêm trọng.

Bà Liên phải che mũi khi trao đổi với phóng viên vì mùi hôi nồng nặc. Ảnh: HUỲNH DU

“Tôi tuổi đã lớn, sáng muốn đi tập thể dục cũng không dám ra ngoài vì mùi quá nặng phải đóng cửa ở trong nhà. Ở đây phần lớn là người già và trẻ nhỏ, ai cũng khổ sở. Doanh nghiệp làm ăn nhưng cũng phải để dân có đường sống”, bà Liên nói trong lúc liên tục che mũi.

Không chỉ ảnh hưởng sinh hoạt thường nhật, người dân lo ngại tình trạng phát tán khí thải kéo dài có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt với người cao tuổi và trẻ em.

Hàng loạt sai phạm bị phát hiện nhưng chưa xử lý dứt điểm

Những bức xúc của người dân càng có cơ sở khi qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định Công ty Tiến Đạt tồn tại hàng loạt vi phạm nghiêm trọng.

Theo văn bản số 3270/UBND-TCD ngày 26-2-2026 do Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh Trần Anh Hương ký trả lời phản ánh của người dân, doanh nghiệp này chưa có hồ sơ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, hệ thống xử lý khí thải lò hơi tuy đã lắp đặt nhưng bể dập nước chưa hoàn thiện; công ty chưa bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại và cũng chưa ký hợp đồng thu gom, xử lý chất thải theo quy định.

Sai phạm chồng sai phạm, Công ty Tiến Đạt vẫn bị phản ánh tra tấn cư dân bằng mùi hôi

Không chỉ vi phạm về môi trường, Công ty Tiến Đạt còn tự ý xây dựng nhà xưởng kiên cố phục vụ sản xuất khi chưa có giấy phép xây dựng.

Trước các sai phạm trên, UBND xã Mỹ Hạnh đã ban hành hai quyết định xử phạt hành chính.

Cụ thể, Quyết định số 2662/QĐ-UBND ngày 10-9-2025 xử phạt 130 triệu đồng đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng. Tiếp đó, Quyết định số 2977/QĐ-XPHC ngày 20-3-2026 xử phạt 65 triệu đồng do vi phạm về môi trường.

Đồng thời, cơ quan chức năng áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động 4,5 tháng, buộc di dời dự án đến địa điểm phù hợp và đã có văn bản yêu cầu ngành điện lực ngừng cấp điện cho công trình vi phạm kể từ ngày 13-3-2026.

Bị đình chỉ vẫn phát tán mùi hôi, Công ty Tiến Đạt khiến hàng trăm hộ dân Mỹ Hạnh khốn khổ

Liên quan vụ việc, ngày 8-5-2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tây Ninh cũng có Phiếu hướng dẫn số 485/PHD-CSKT, xác định vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Mỹ Hạnh do địa phương đã ban hành quyết định xử phạt trước đó.

Thế nhưng, điều khiến người dân đặt dấu hỏi là vì sao một cơ sở bị xử phạt toàn diện, bị đình chỉ hoạt động và yêu cầu cắt điện vẫn bị phản ánh tiếp tục vận hành.

Nói về vấn đề mùi hôi vẫn còn bốc mùi từ Công ty Tiến Đạt, ông Trần Anh Hương, Chủ tịch UBND xã Mỹ Hạnh cho biết, sau khi xử phạt xã đã cử cán bộ theo dõi, giám sát việc thực hiện của Công ty. Đồng thời, làm việc với Quản lý khu công nghiệp Hoàng gia về còn vướng mắc về pháp lý tranh chấp về thủ tục đất đai của công ty Tiến Đạt.

"Về phản ánh dù bị cắt điện vẫn sản xuất gây mùi hôi, tôi sẽ chỉ đạo cán bộ xuống kiểm tra để xử lý vấn đề này", ông Hương nói.