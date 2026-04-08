TP.HCM: Phát hiện xe chở gần 300 kg gà chết bốc mùi hôi thối đi tiêu thụ 08/04/2026 12:53

Sáng 8-4, Trạm Chăn nuôi và Thú y khu vực 5 (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM) phối hợp UBND và Công an phường Long Nguyên kiểm tra, phát hiện trường hợp vận chuyển gà chết số lượng lớn.

Trước đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng dừng kiểm tra xe bán tải biển số 61C-352… do tài xế NHL (29 tuổi) điều khiển. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở khoảng 277 kg gà trắng đã chết, đang trong quá trình phân hủy.

Ghi nhận tại hiện trường, thùng xe chứa nhiều bao tải màu trắng, miệng buộc kín. Ban đầu, tài xế khai là cá trê. Tuy nhiên, kiểm tra thực tế cho thấy bên trong là gà chết, nhiều con bốc mùi hôi nồng, có dấu hiệu để lâu ngày.

Ảnh: XUÂN MINH

Một số bao tải có hiện tượng rỉ nước, bề mặt lấm lem do quá trình phân hủy. Mùi hôi lan rộng ra khu vực xung quanh.

Tài xế L khai nhận số gà trên được thu gom từ các trại trên địa bàn phường Long Nguyên và đang trên đường mang đi tiêu thụ.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi vận chuyển động vật chết, sản phẩm động vật không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Theo quy định, hành vi này có thể bị phạt tiền từ 8 đến 12 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật.

Trước đó, ngày 10-2, lực lượng chức năng cũng phát hiện một trường hợp tương tự. UBND phường Long Nguyên đã xử phạt ông VPL (42 tuổi) 10 triệu đồng về hành vi vận chuyển gà chết để kinh doanh và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng.