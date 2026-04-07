Phát hiện xe và balo dưới chân cầu Phú Mỹ của nam sinh năm 3 đang bị mất liên lạc 07/04/2026 21:30

(PLO)- Một nam sinh năm 3 tại TP.HCM rời khỏi phòng trọ từ sáng 5-4, sau đó mất liên lạc. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn chưa có tung tích.

Ngày 7-4, trao đổi với PV, anh Tôn Huỳnh Long (24 tuổi, quê Vĩnh Long), cho biết gia đình đang tìm kiếm em trai là Tôn Huỳnh Tấn Sang (21 tuổi) mất liên lạc hai ngày qua.

Phát hiện xe và balo dưới chân cầu Phú Mỹ của nam sinh năm 3 đang bị mất liên lạc hai ngày qua. Ảnh: NNCC

Theo người nhà, sáng 5-4, Sang điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, gia đình nhận được tin báo từ cơ quan công an về việc phát hiện xe máy và balo của Sang tại khu vực chân cầu Phú Mỹ, phường Cát Lái, TP.HCM.

Lo lắng có chuyện chẳng lành, gia đình đã trình báo cơ quan chức năng, đồng thời chia nhau tìm kiếm tại nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có thông tin về nam sinh.

Anh Long cho biết Sang là sinh viên năm 3 của một trường đại học tại TP.HCM, hiện sinh sống tại một khu trọ ở quận 10 (cũ).

Gia đình mong người dân nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Tôn Huỳnh Tấn Sang, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0784.319.303 để hỗ trợ tìm kiếm.