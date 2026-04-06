Cháy xưởng mùn cưa ở TP.HCM, 3 người bị thương 06/04/2026 17:41

(PLO)- Vụ cháy xảy ra tại một nhà xưởng chế biến mùn cưa ở phường Vĩnh Tân, TP.HCM khiến 3 người bị thương, lực lượng chức năng đang khẩn trương dập lửa.

Chiều 6-4, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), Công an TP.HCM đang phối hợp các đơn vị liên quan phong toả hiện trường, khống chế vụ cháy tại một nhà xưởng chế biến mùn cưa trên địa bàn phường Vĩnh Tân.

Theo thông tin ban đầu, hơn 15 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng nhận tin báo cháy tại nhà xưởng của ông S trên đường Vĩnh Tân 34, phường Vĩnh Tân.

Đám cháy xảy ra tại nhà xưởng sản xuất mùn cưa có diện tích khoảng 700 m², kết cấu tạm bợ với cột kèo và mái tôn cũ. Thời điểm cháy, bên trong chứa nhiều mùn cưa nên lửa bùng phát nhanh.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Khu vực 32, Phòng PC07 đã điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phương án chữa cháy, chống cháy lan.

Khoảng 15 phút, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy khiến 3 người bị thương.

Nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra, làm rõ.