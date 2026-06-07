2 người bị thương do điện giật khi leo mái tôn lắp biển quảng cáo 07/06/2026 16:22

(PLO)- Hai người ở Đắk Lắk đã bị điện giật khi leo mái tôn lắp biển quảng cáo cho một cửa hàng tạp hóa.

Ngày 7-6, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ điện giật khiến hai người bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Người dân hỗ trợ đưa các nạn nhân xuống đất. Ảnh: N.D

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ cùng ngày, anh TNBHT và anh PMT (cùng 27 tuổi, cùng ngụ xã Ea Kar), trèo lên mái tôn để lắp biển quảng cáo cho một cửa hàng tạp hóa tại thôn Tân Tiến, xã Ea Kar.

Trong quá trình leo lên mái tôn lắp biển quảng cáo, cả hai người bị điện giật, bị bỏng nhiều vùng trên cơ thể.

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh nhanh chóng ngắt điện, trèo lên khu vực mái tôn để đưa các nạn nhân xuống sơ cứu và đưa đến bệnh viện.

Hiện, các nạn nhân đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị chuyên sâu và theo dõi sức khỏe.