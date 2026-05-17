Hai nhân viên nhà hàng tử vong trong bếp nghi do điện giật 17/05/2026 23:14

(PLO)- Hai nhân viên của một nhà hàng trên địa bàn phường Hải An, Hải Phòng tử vong trong bếp nghi do điện giật.

Tối 17-5, thông tin từ đại diện lãnh đạo phường Hải An cho biết, trên địa bàn phường xảy ra một vụ việc nghi do điện giật khiến 2 người tử vong.

Nhà hàng Bếp Làng Hoa nơi xảy ra sự việc. Ảnh: ĐX

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 19 giờ cùng ngày tại nhà hàng Bếp Làng Hoa (tổ dân phố Đằng Hải 6, phường Hải An). Thời điểm này, Công an phường Hải An nhận tin báo từ nhà hàng về việc 2 nhân viên tử vong trong khu bếp, nghi do điện giật.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hải An phối hợp với các lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lập hồ sơ vụ việc.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.