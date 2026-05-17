Dùng danh tính của chị ruột để trốn truy nã 11 năm 17/05/2026 08:44

(PLO)- Kiểm tra cư trú tại xã An Nhơn Tây, công an lật tẩy người phụ nữ dùng CCCD của chị ruột để trốn lệnh truy nã tội mua bán trái phép chất ma túy.

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Công an xã An Nhơn Tây, TP.HCM vừa bắt giữ Quách Thị Cẩm Hương, 49 tuổi, để xử lý theo quy định. Bị can Hương trước khi trốn truy nã sống ở đường Đoàn Văn Bơ, phường 14, Quận 4 cũ.

Đây là người đang bị truy nã theo Quyết định số 1992/QĐTN-CATP-CQTHAHS ngày 12-11-2015 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM.

Bị can Hương tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo hồ sơ, Quách Thị Cẩm Hương bị kết án 10 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên người này bỏ trốn khỏi địa phương suốt nhiều năm qua.

Mới đây, thông qua công tác nắm tình hình trong cao điểm 45 ngày đêm, Công an xã An Nhơn Tây ghi nhận một trường hợp sử dụng Căn cước công dân mang tên Quách Thị Cẩm Giang để đăng ký cư trú tại một nhà trọ thuộc ấp An Hòa.

Qua tra cứu dữ liệu dân cư, Cảnh sát khu vực nghi vấn có dấu hiệu mạo danh để đăng ký cư trú. Lực lượng chức năng xác minh nhanh và phát hiện tấm CCCD mà người này đang sử dụng là Quách Thị Cẩm Hương, người đang bị Cơ quan Thi hành án hình sự Công an TP.HCM truy nã từ năm 2015.

Đại úy Võ Tấn Kịp, Cảnh sát khu vực ấp An Hòa, đã báo cáo Ban chỉ huy Công an xã xin ý kiến chỉ đạo. Lực lượng chức năng sau đó tổ chức vây ráp, bắt giữ thành công bà Hương tại nhà trọ trên đường Bến Súc, ấp An Hòa.

Tại cơ quan công an, bà Hương đã thừa nhận hành vi dùng danh tính chị ruột để lẩn trốn lệnh truy nã suốt 11 năm qua. Hiện Công an xã An Nhơn Tây đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao người này cho các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.