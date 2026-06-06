Từ vụ trộm iPhone, Công an phường Thới An bắt thêm 4 người liên quan ma túy 06/06/2026 09:05

(PLO)- Công an phường Thới An nhanh chóng làm rõ thủ phạm vụ trộm iPhone, đồng thời mở rộng điều tra, phát hiện thêm nhiều người liên quan đến hành vi mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6-6, Công an phường Thới An, TP.HCM vừa điều tra, khám phá nhanh vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn, đồng thời bàn giao hồ sơ, tang vật cùng các nghi phạm cho Cơ quan CSĐT để xử lý theo thẩm quyền.

Từ vụ trộm điện thoại, Công an phường Thới An phát hiện thêm nhóm người mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: CA

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Thới An đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, ngày 30-4-2026, Công an phường Thới An tiếp nhận tin báo của chị NTT, nhân viên thu ngân tại tiệm bánh mỳ trên đường Lê Văn Khương, về việc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở lấy trộm một điện thoại iPhone 13 Pro Max trong lúc làm việc.

Bà Mai được xác định là nghi phạm trộm cắp chiếc điện thoại. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Chỉ huy Công an phường Thới An đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát các nghi phạm liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau thời gian ngắn điều tra, Công an phường Thới An xác định người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là Huỳnh Thị Hoa Mai (30 tuổi, thường trú phường Bình Tiên, TP.HCM) và Nguyễn Định Thanh Vũ (39 tuổi, thường trú TP.HCM). Cả hai chung sống như vợ chồng tại một nhà trọ trên địa bàn phường Tân Thới Hiệp.

Tại cơ quan công an, Mai và Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật là chiếc điện thoại bị mất trộm đã được thu hồi và trao trả cho bị hại theo quy định.

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản, lực lượng công an phát hiện Mai và Vũ đều dương tính với ma túy.

Từ kết quả này, Công an phường Thới An tiếp tục mở rộng đấu tranh, làm rõ và bắt giữ thêm bốn người khác về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc hiện đang được điều tra, xử lý.