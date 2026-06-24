Đồng Nai: Triệt phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh quy mô lớn 24/06/2026 12:56

(PLO)- Công an thành phố Đồng Nai đã tạm giữ hình sự nhiều nghi phạm liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma tuý liên tỉnh.

Ngày 24- 6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp với với Công an xã Gia Kiệm, Công an phường Thống Nhất triệt phá đường dây mua bán ma túy bắt giữ nhiều người, thu giữ khối lượng ma túy lớn.

Theo đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Gia Kiệm xác định nhóm đối tượng hình thành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn do NHTL (28 tuổi, ngụ TP.HCM) cầm đầu vận chuyển từ TP.HCM đưa về Đồng Nai để tiêu thụ.



Số ma tuý công an thu giữ. Ảnh: CA.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa ngày 16- 6, lực lượng công an đã nhanh chóng bắt những nghi can trong đường dây mua bán trái phép chất ma tuý dạng khay, kẹo, nước vui.

Từ ngày 16 đến 19- 6, lực lượng công an đã bắt giữ và tạm giữ hình sự chín người để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Đồng thời đưa đi cai nghiện bắt buộc chín người, tang vật thu giữ 1.000 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc; 1,5kg ma túy loại Ketamine; 47 gói ma túy dạng nước vui và nhiều tang vật khác.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật.