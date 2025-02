Bắt giữ nghi can mua bán 5kg ma tuý ở Đồng Nai 26/02/2025 17:25

(PLO)- Sau một thời gian theo dõi, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp lực lượng của Bộ Công an vây bắt nam thanh niên 22 tuổi thu giữ 5kg ma tuý các loại, khẩu súng.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp các cục nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ biên giới Campuchia đưa về tiêu thụ tại Đồng Nai.

Nghi can bị bắt giữ là Lê Tuấn Phong (22 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, thu giữ 5kg ma túy cùng nhiều tang vật khác.

Nghi can Lê Tuấn Phong cùng tang vật. Ảnh: CA.

Trước đó, sau một thời theo dõi ngày 17-2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an tỉnh đã phối hợp với các cục nghiệp vụ, Bộ Công an và Công an TP Biên Hòa bắt quả tang Phong và Võ Hoàng Dũng (25 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố Tam Hòa (phường Hiệp Hòa).

Công an thu giữ 5kg ma túy các loại, 1 khẩu súng, 2 xe máy, 2 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan khác.

Trong quá trình truy bắt, đối tượng Phong đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng phá án khống chế bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan công an tiến hành bắt giữ người khẩn cấp đối với đối tượng Nguyễn Quốc Xuân (21 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.