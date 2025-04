Án mạng tại quán lẩu dê ở Long An 16/04/2025 15:58

Trưa 16-4, Công an tỉnh Long An cho biết đang khẩn trương điều tra, xác minh để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ giết người trên địa bàn thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa.

Trước đó, vào tối 13-4, tại quán lẩu dê 62 (thị trấn Đức Hòa), có 3 nam thanh niên đi trên hai xe máy dừng lại trước quán rồi xông vào bên trong, tiến đến khu vực nấu ăn.

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Tại đây, một trong ba người trên tiến đến tát mạnh vào đầu một nhân viên đang ngồi trong quán.

Bất ngờ bị đánh, nam nhân viên hoảng hốt đứng dậy chạy vào trong kêu cứu. Cùng lúc, hai người còn lại cũng lớn tiếng la lối, đập phá tài sản trong quán.

Nhóm 3 thanh niên tiếp tục lao vào khu vực bếp, nơi một nam nhân viên đang cố chạy trốn. Một người trong nhóm này rút dao đâm nhân viên này tử vong tại chỗ.

Gây án xong, cả ba lên xe tẩu thoát. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Theo chủ quán, nạn nhân là anh TVT (22 tuổi, quê Hà Tĩnh) mới vào làm việc tại quán chưa lâu. Hiện gia đình đã thuê xe đưa thi thể anh T về quê lo hậu sự.

"Vụ việc xảy ra tôi rất bất ngờ, không biết vì sao 3 người này lại vào quán tấn công rồi đập phá. Sự việc hiện đang được Công an điều tra làm rõ"- nữ chủ quán nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.