Tây Ninh: 2 người bị cháy và bỏng nặng, nghi do mâu thuẫn tình cảm 06/01/2026 23:07

(PLO)- Cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh đang điều tra một vụ tưới xăng châm lửa đốt nghi do mâu thuẫn tình cảm khiến hai người bị bỏng nặng, đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tối 6-1, trên địa bàn phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh xảy ra một vụ cháy nghiêm trọng khiến hai người bị bỏng nặng, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

2 người bị cháy và bỏng nặng nghi do mâu thuẫn tình cảm. Ảnh cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, lực lượng chức năng phường Long Hoa tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ cháy xảy ra tại một căn nhà thuộc khu phố Trường Đức, phường Long Hoa, tỉnh Tây Ninh. Ngay sau khi nhận tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý và xác minh vụ việc.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Ảnh cắt từ clip.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Ông NMN (57 tuổi, ngụ khu phố Trường Lưu, phường Long Hoa) bị nghi là đã dùng xăng tưới lên người bà NKD (52 tuổi, ngụ khu phố Trường Đức, phường Long Hoa) rồi châm lửa đốt, dẫn đến vụ cháy nghiêm trọng.

Hậu quả, cả ông N và bà D đều bị bỏng nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh. Cả hai đang trong tình trạng nguy kịch.