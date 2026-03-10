Công an truy tìm chủ 2 xe máy liên quan vụ đánh người trên đường phố 10/03/2026 14:56

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy tìm chủ hai xe máy liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại địa bàn phường Chánh Hưng để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 10-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đang thụ lý điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trước địa chỉ số 9 Dương Bá Trạc (phường Chánh Hưng, TP.HCM).

Theo điều tra, khoảng 18 giờ ngày 17-4-2025, PTĐ điều khiển xe máy biển số 55X8-1125 cùng NTT điều khiển xe máy biển số 51S4-7815 lưu thông đến trước số 9 Dương Bá Trạc.

Tại đây, Đ và T xảy ra mâu thuẫn với anh NTL. Sau đó, Đ và T đã đánh anh L gây thương tích.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đề nghị chủ sở hữu hoặc người biết thông tin về hai xe máy biển số 55X8-1125 và 51S4-7815 liên hệ đơn vị để làm rõ.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, số 47 Thành Thái (phường Diên Hồng, TP.HCM) hoặc gặp Điều tra viên Nguyễn Minh Trí qua số điện thoại 0901775643.

Quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu không có người đến liên hệ giải quyết, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.