Công an TP.HCM ra mắt mô hình giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học 10/03/2026 14:55

(PLO)- Nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai hướng đến ngày hội toàn dân - ngày bầu cử 15-3. Trong đó, Công an TP.HCM cùng phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy” trong trường học.

Sáng 10-3, Công an TP.HCM phối hợp UBND, Công an phường Tân Sơn Hòa tổ chức lễ ra mắt mô hình “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy” trong trường học.

Tham dự buổi lễ có Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM; Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM; lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Tân Sơn Hòa…

Lãnh đạo Công an TP.HCM và phường Tân Sơn Hòa cắt băng ra mắt mô hình “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy” trong trường học. Ảnh: THANH TUYỀN

Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, cho biết thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Các loại ma túy ngày càng được ngụy trang tinh vi, đặc biệt là ma túy tổng hợp pha trộn dưới dạng bánh kẹo, nước uống hoặc các sản phẩm quen thuộc với giới trẻ.

Do đó, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục phòng ngừa ngay từ học đường là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh. Hoạt động này giúp các em hiểu rõ tác hại của ma túy và trang bị kỹ năng nhận diện, phòng tránh.

Lãnh đạo Công an TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, đơn vị bầu cử ĐBQH số 6 cùng lãnh đạo phường chụp ảnh kỷ niệm sau buổi ra mắt. Ảnh: THANH TUYỀN

Về mô hình "Điểm giáo dục phòng, chống ma túy", Thượng tá Sơn Ngọc Lành, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP.HCM, cho biết mô hình được xây dựng nhằm tạo không gian tuyên truyền trực quan, sinh động. Từ đó giúp học sinh dễ tiếp cận thông tin, nhận diện các loại ma túy và hiểu rõ hậu quả đối với sức khỏe, tương lai bản thân và xã hội.

“Công tác phòng, chống ma túy không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an mà cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị, gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Khi mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ có ý thức phòng ngừa, đó chính là giải pháp hiệu quả nhất để ngăn chặn ma túy xâm nhập cộng đồng”, Thượng tá Sơn Ngọc Lành chia sẻ.

Các cán bộ chiến sĩ thuộc Công an phường Tân Sơn Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM hướng dẫn, giải thích cho các em học sinh về đặc điểm của từng loại ma túy. Ảnh: THANH THÙY

Tại khu vực trưng bày, nhiều hình ảnh, thông tin trực quan về các loại ma túy phổ biến hiện nay được giới thiệu để học sinh và giáo viên dễ dàng nhận diện.

Các cán bộ chiến sĩ thuộc Công an phường Tân Sơn Hòa và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã hướng dẫn, giải thích đặc điểm từng loại ma túy. Đồng thời, công an cũng chỉ ra những thủ đoạn mà các đối tượng xấu thường dùng để dụ dỗ, lôi kéo người trẻ.

Theo Ban Giám hiệu trường Tiểu học Nguyễn Thanh Tuyền, việc xây dựng “Điểm giáo dục phòng, chống ma túy” là hoạt động thiết thực, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật và kỹ năng sống trực quan. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tệ nạn.

Thông qua hoạt động này, Công an TP.HCM mong muốn lan tỏa thông điệp phòng, chống ma túy đến người dân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn.

Đồng thời, đơn vị từng bước thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn phường Tân Sơn Hòa không có ma túy, hướng tới mục tiêu chung của TP.HCM là phấn đấu trở thành thành phố không ma túy vào năm 2030.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa tổ chức ngày hội toàn dân với chủ đề “Lá phiếu niềm tin - chung tay xây dựng phường hạnh phúc”.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho biết xây dựng phường hạnh phúc là hành trình chung của cộng đồng. Các nội dung bao gồm chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống ma túy đến thực hiện quyền công dân qua lá phiếu bầu cử.

Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tổ chức ngày hội toàn dân với chủ đề “Lá phiếu niềm tin - chung tay xây dựng phường hạnh phúc”. Ảnh: THANH TUYỀN

Phường cũng triển khai chương trình đồng hành cùng cử tri nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khó khăn trong đi lại. Việc này giúp mọi cử tri tham gia ngày hội dân chủ thuận lợi nhất trong ngày bầu cử 15-3 tới.