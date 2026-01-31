Phường Tân Sơn Hòa ra mắt nhiều mô hình phòng, chống ma túy, xây dựng 'Phường hạnh phúc' 31/01/2026 11:36

(PLO)- Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình – Phường hạnh phúc”, đồng thời ra mắt nhiều mô hình phòng, chống ma túy gắn với xây dựng địa bàn an toàn, bình yên ngay từ cơ sở.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; Thượng tá Phan Huy Văn, Phó Giám đốc Công an TP.HCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo người dân trên địa bàn.

Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM tổ chức chương trình “Tết nghĩa tình – Phường hạnh phúc”. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Các mô hình phòng, chống ma túy từ cơ sở

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa, cho biết với quan điểm lấy Nhân dân làm trung tâm, phát huy nội lực cộng đồng và kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội, phường Tân Sơn Hòa đã triển khai năm chương trình trọng tâm hướng đến mục tiêu xây dựng “Phường hạnh phúc”.

Bà Trương Lê Mỹ Ngọc, Bí thư Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trong đó, chính quyền phường tập trung thực hiện chương trình “Chính quyền số – Điều hành thông minh” nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn; Công an phường triển khai chương trình “An toàn – Không ma túy” vì hạnh phúc mỗi gia đình, bình yên từng khu phố; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện chương trình “Tân Sơn Hòa vun đắp yêu thương – lan tỏa hạnh phúc”.

Điểm nhấn của chương trình là việc Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa phối hợp với Công an phường Tân Sơn Hòa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) tổ chức ra mắt các mô hình phòng, chống ma túy.

Đảng Ủy phường Tân Sơn Hòa, Công an phường Tân Sơn Hòa phối hợp ra mắt nhiều mô hình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và Nhân dân phường trong chủ động phòng ngừa, kiềm chế và từng bước đẩy lùi ma túy ngay từ địa bàn cơ sở.

Theo Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa, chương trình “An toàn – Không ma túy” được triển khai với bốn nội dung trọng tâm. Trước hết, phường khởi động xây dựng chín không gian triển lãm phòng, chống tác hại của ma túy và tệ nạn xã hội, trong đó có tám không gian đặt tại các trường học và Trung tâm học tập cộng đồng.

Thượng tá Trần Trung Hiếu, Trưởng Công an phường Tân Sơn Hòa phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Thông qua hình thức trưng bày trực quan, sinh động, các không gian triển lãm góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa cho học sinh, giáo viên và Nhân dân; từng bước hình thành môi trường giáo dục và cộng đồng an toàn, lành mạnh, không ma túy.

Cùng với đó, Công an phường Tân Sơn Hòa ra mắt Fanpage “Công an Tân Sơn Hòa, TP.HCM” – kênh tuyên truyền, tương tác hai chiều, giúp các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, chính quyền đến nhanh hơn với người dân, đồng thời giúp cấp ủy, chính quyền nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Công an phường Tân Sơn Hòa cũng phối hợp với PC04 ra mắt trang Fanpage “Công an Tân Sơn Hòa, TP.HCM”. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Fanpage được thiết lập cơ chế bảo mật, bảo đảm ẩn danh tuyệt đối cho người cung cấp thông tin, phục vụ hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh liên quan đến an ninh trật tự và tội phạm ma túy.

Đáng chú ý, phường Tân Sơn Hòa là địa phương đầu tiên được Mobifone thống nhất phối hợp thí điểm lắp đặt hệ thống camera AI an ninh trật tự. Hệ thống này nhằm nâng cao hiệu quả giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

“Tổ Nhân dân tuần tra” – cánh tay nối dài giữ bình yên khu phố

Một nội dung quan trọng khác là việc ra mắt mô hình tự quản “Tổ Nhân dân tuần tra”. Đây là lực lượng quần chúng nòng cốt, tự nguyện tham gia phối hợp cùng Công an phường tuần tra, giám sát, giữ gìn an ninh trật tự tại từng khu dân cư, con hẻm, tổ dân phố.

Sáng cùng ngày, Công an phường Tân Sơn Hòa cũng ra mắt mô hình tự quản “Tổ Nhân dân tuần tra”. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo bà Trương Lê Mỹ Ngọc, lực lượng này chính là cánh tay nối dài của cấp ủy, chính quyền và Công an phường đến từng hộ dân, góp phần phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở.

Ngay sau lễ ra mắt, các tổ nòng cốt đã phối hợp cùng lực lượng Công an phường triển khai tuần tra, thể hiện tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hành động vì sự bình yên của Nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM tặng quà, hỏi thăm các gia đình khó khăn trên địa bàn phường Tân Sơn Hòa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa xác định, phòng, chống ma túy và tội phạm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân. Mỗi trường học, mỗi gia đình, mỗi khu phố phải trở thành một “pháo đài” trong phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội.

Ông Tăng Hữu Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Để các mô hình triển khai thực chất, hiệu quả và bền vững, Đảng ủy phường đã giao Công an phường phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, các đoàn thể và sự hỗ trợ chuyên môn từ Công an TP.HCM, đặc biệt là PC04.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Thượng tá Phan Huy Văn tham quan khu vực trưng bày các mô hình mô phỏng các loại ma túy tại chương trình. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Bên cạnh các hoạt động phòng, chống ma túy, nhân dịp Tết Nguyên đán, Đảng ủy phường Tân Sơn Hòa còn tổ chức trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng chính sách và sinh viên Lào đang sinh sống, học tập trên địa bàn.

Phường Tân Sơn Hòa cũng tổ chức trao tặng quà cho các trẻ em trên địa bàn phường. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Phát biểu tại chương trình, ông Tăng Hữu Phong bày tỏ xúc động trước tinh thần nghĩa tình, sự chung tay của chính quyền, Nhân dân và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn trong việc chăm lo Tết cho người dân. Ông đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ phường trong triển khai chương trình phường không ma túy, coi đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng, góp phần xây dựng đời sống Nhân dân ngày càng an toàn, văn minh và ổn định hơn.