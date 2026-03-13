Xã đảo Thạnh An rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước ngày bầu cử 13/03/2026 17:14

(PLO)- Người dân tại xã đảo Thạnh An bày tỏ niềm xúc động khi sắp được bỏ lá phiếu bầu cử những ứng viên có đủ đức, đủ tài và đại diện cho tiếng nói cho người dân.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các xã đảo Thạnh An, TP.HCM, công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Người dân nơi đây bày tỏ niềm xúc động, háo hức khi sắp được bỏ lá phiếu bầu cử.

Tại xã đảo Thạnh An, cờ đỏ sao vàng được treo trước cửa mỗi nhà của người dân. Ảnh: SONG MAI

Ông Nguyễn Hồng Quỳnh (cử tri ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An) bày tỏ niềm phấn khởi khi tham gia bầu cử trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến, đặc biệt sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập bộ máy.

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị với TP và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho xã đảo Thạnh An, từng bước cải thiện đời sống người dân.

Một số hình ảnh ghi nhận tại địa phương:

Tranh cổ động tuyên truyền về ngày bầu cử đã được vẽ trên lối lên xã đảo Thạnh An, tạo không khí rộn ràng trước ngày hội non sông. Ảnh: SONG MAI

Thông tin của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được bố trí trên các tuyến đường trên xã đảo. Ảnh: SONG MAI

Thông tin ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được dán bên trong buồng bỏ phiếu. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Trang trí khánh tiết, bố trí hệ thống băng rôn, khẩu hiệu, danh sách niêm yết cử tri, phòng bỏ phiếu… tại các điểm bỏ phiếu ở xã đảo Thạnh An. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Chuẩn bị phiếu bầu cho các cử tri. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Điểm bỏ phiếu số 04 tại Trụ sở ấp Thiềng Liềng đã được chuẩn bị hoàn tất để cử tri đến bỏ phiếu vào ngày 15-3. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Đơn vị bầu cử số 02 Ấp tại Miễu Bà Thạnh An, xã đảo Thạnh An. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Người dân tại xã đảo Thạnh An đã bày tỏ niềm xúc động, háo hức khi sắp được bỏ lá phiếu bầu cử những ứng viên có đủ đức, đủ tài và đại diện cho tiếng nói cho người dân. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Cờ đỏ sao vàng khắp các con đường trên xã đảo Thạnh An. Ảnh: SONG MAI

Lãnh đạo địa phương kiểm tra công tác chuẩn bị tại điểm bầu cử. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Cử tri ấp Thiềng Liềng tham gia mạn đàm tiểu sử ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Người dân tại xã đảo Thạnh An mạn đàm về thông tin ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: VIỆT ĐỨC

Mỗi hộ dân trên xã đảo đều treo cờ Tổ quốc trước nhà, tạo không khí phấn khởi chào mừng ngày bầu cử. Ảnh: VIỆT ĐỨC