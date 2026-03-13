Xã đảo Thạnh An rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước ngày bầu cử

(PLO)- Người dân tại xã đảo Thạnh An bày tỏ niềm xúc động khi sắp được bỏ lá phiếu bầu cử những ứng viên có đủ đức, đủ tài và đại diện cho tiếng nói cho người dân.
Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại các xã đảo Thạnh An, TP.HCM, công tác chuẩn bị đã hoàn tất để sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Người dân nơi đây bày tỏ niềm xúc động, háo hức khi sắp được bỏ lá phiếu bầu cử.
Ông Nguyễn Hồng Quỳnh (cử tri ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An) bày tỏ niềm phấn khởi khi tham gia bầu cử trong bối cảnh đất nước có nhiều chuyển biến, đặc biệt sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập bộ máy.
Ông cũng bày tỏ kỳ vọng các ứng cử viên, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn, sẽ quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Đồng thời, có những đề xuất, kiến nghị với TP và các cơ quan liên quan nhằm tháo gỡ khó khăn cho xã đảo Thạnh An, từng bước cải thiện đời sống người dân.