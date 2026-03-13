580 người bị tạm giữ, tạm giam ở Huế thực hiện quyền bầu cử như thế nào? 13/03/2026 13:16

(PLO)- Trại tạm giam Công an TP Huế đang khẩn trương chuẩn bị mọi điều kiện để hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền công dân.

Ngày 13-3, Trại tạm giam Công an TP Huế cho biết, đang chuẩn bị chu đáo nhằm bảo đảm quyền bầu cử cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho những công dân đang bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định.

Lãnh đạo Công an TP Huế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam Công an TP.

Theo rà soát, hiện có hơn 580 người bị tạm giữ, tạm giam sẽ thực hiện quyền bầu cử tại Trại tạm giam Công an TP và các phân trại trực thuộc đóng trên địa bàn.

Để bảo đảm quyền cử tri, một điểm bỏ phiếu đã được bố trí tại Trại tạm giam. Công tác tổ chức bầu cử được xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định.

Cán bộ thông tin đến những người bị tạm giữ, tạm giam về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

Do số lượng cử tri ở đây thường xuyên biến động, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri nhằm tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Danh sách cử tri sẽ được chốt trước thời điểm diễn ra bầu cử toàn quốc 24 giờ.

Trại tạm giam cũng đã niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại từng buồng giam để các cử tri nghiên cứu.

Đồng thời, các quy định của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu… được phổ biến đầy đủ đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Thiếu tá Lê Viết Phương, Phó Trưởng Trại tạm giam Công an TP Huế cho biết đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam bằng nhiều hình thức.

Thông qua các buổi sinh hoạt chung, cán bộ quản giáo trực tiếp giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; hướng dẫn cách ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu được thực hiện đúng quy định, khách quan và minh bạch.

Cán bộ trại tạm giam hướng dẫn những người bị tạm giam, tạm giữ về những quy định phiếu bầu cử.

"Nhờ được tuyên truyền, giải thích cụ thể, nhiều người bị tạm giữ, tạm giam bày tỏ sự yên tâm, hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhận thức đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của công dân, từ đó nghiêm túc thực hiện quyền và trách nhiệm của mình" - Thiếu tá Lê Viết Phương nói.

Theo quy định, dù người bị tạm giữ, tạm giam bị hạn chế một số quyền công dân, nhưng vẫn được thực hiện quyền bầu cử. Ngoài khu vực bỏ phiếu tập trung tại Trại tạm giam, tổ bầu cử cũng sẽ sử dụng thùng phiếu di động đến từng buồng giam để các cử tri thực hiện quyền bầu cử.