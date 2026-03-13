TP.HCM: Những hộ dân giữ rừng tại xã An Thới Đông sẵn sàng cho cuộc bầu cử 13/03/2026 06:00

(PLO)- Công tác chuẩn bị tại các xã Cần Giờ, xã An Thới Đông, xã Bình Khánh, xã đảo Thạnh An của TP.HCM… cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho cuộc bầu cử vào ngày 15-3.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, xã đảo Thạnh An… đến nay đã các công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất để sẵn sàng cho cuộc bầu cử.

Cụ thể, các địa phương đã hoàn thành việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên theo quy định. Cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu như hòm phiếu, phòng bỏ phiếu... được bố trí đầy đủ, đảm bảo thuận tiện cho cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử.

Các địa phương cũng tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức như loa truyền thanh, băng rôn, lễ ra quân tuyên truyền bầu cử... nhằm giúp người dân nắm rõ ý nghĩa, thời gian và địa điểm bầu cử.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các địa phương:

Tại xã Cần Giờ, các công tác bầu cử đã được chuẩn bị gần như hoàn tất. Theo bà Võ Thị Diễm Phượng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đơn vị đã kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai và theo dõi, đôn đốc để đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch đề ra. Xã đã đăng, chia sẻ khoảng 40 lượt tin, bài, hình ảnh trên trang Fanpage về cuộc bầu cử. Thực hiện 15 lượt xe loa tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử trên các tuyến đường của xã. Ảnh: NGUYỄN DUY

Trên địa bàn xã Cần Giờ hiện có bảy khu vực bỏ phiếu. Công an xã đã in 19.303 thẻ cử tri và đang tiếp tục cập nhật danh sách cử tri để in thẻ. Đồng thời, bàn giao Thẻ cử tri về các Tổ Bầu cử để phát cho cử tri. Phiếu bầu đã được bàn giao số lượng theo danh sách cử tri và số lượng dự phòng, các Tổ Bầu cử cũng thực hiện việc đóng dấu trên các Phiếu bầu. Ảnh: SONG MAI

Cũng theo bà Võ Thị Diễm Phượng - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ, đơn vị đã thực hiện bàn giao các trang thiết bị, tài liệu phục vụ bầu cử đến các Tổ Bầu cử, gồm: Con dấu, cờ đỏ sao vàng, ảnh Bác Hồ, sổ góp ý, hỏi đáp về bầu cử; danh sách và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử; Nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử, mẫu diễn văn khai mạc; bút, giấy, kéo, thước kẻ; thùng phiếu, phiếu bầu... Ảnh: NGUYỄN DUY

Bà Cổ Thị Ngọc Điệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã An Thới Đông, cho biết xã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ bầu cử như khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu, tài liệu, trang thiết bị cần thiết; tập huấn nghiệp vụ cho các Tổ bầu cử... nhằm bảo đảm các khâu tổ chức thực hiện được thống nhất và đúng quy định. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn cơ bản được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng pháp luật. Ảnh: NGUYỄN DUY

Tại xã An Thới Đông có chín khu vực bỏ phiếu tại các ấp, bảo đảm phù hợp với điều kiện đi lại và phân bố dân cư của địa phương. Ảnh: NGUYỄN DUY

Trên địa bàn xã đã treo 24 pano, 300 phướn dọc, 30 băng rôn và 200 cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các tuyến đường chính và khu dân cư... tạo không khí sôi nổi hướng về ngày bầu cử. Hệ thống truyền thanh của xã được tăng cường tuyên truyền hai lần/ngày để cung cấp thông tin về các quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Xã An Thới Đông còn phát động Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND". Tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: NGUYỄN DUY

Theo ông Nguyễn Minh Kha, Phó Chủ tịch xã An Thới Đông, đặc thù xã là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất trong 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM sau sắp xếp với 257,8 km2. Trong số các cử tri, có 23 cử tri là hộ giữ rừng đã được địa phương tuyên truyền vận động về tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ cử tri. Vì không thể bỏ rừng, trong ngày 15-3, các hộ dân này sẽ thay phiên về khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân. Một số chốt giữ rừng nằm khá xa, người dân phải di chuyển hơn 30 phút bằng ghe, vỏ lãi mới đến được điểm bầu cử. Ảnh: NGUYỄN DUY

Tại xã đảo Thạnh An, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Các tuyến đường trên đảo và khu vực bỏ phiếu được treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu... Ảnh: SONG MAI

Chính quyền xã đảo Thạnh An cũng tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ thông tin, sẵn sàng tham gia ngày hội bầu cử. Tranh cổ động tuyên truyền về ngày bầu cử đã được vẽ, tạo không khí rộn ràng trước ngày hội non sông. Ảnh: SONG MAI

Danh sách cử tri đã được niêm yết tại các địa điểm trên xã đảo Thạnh An. Chia sẻ với PLO, bà Năm (người dân sinh sống tại xã đảo Thạnh An), cho biết các ứng cử viên đều là những người xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân, từ đó có thêm nhiều chính sách, giải pháp chăm lo tốt hơn cho đời sống người dân trên xã đảo. Ảnh: SONG MAI

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử tại ấp Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An. Ảnh: THU SƯƠNG

Danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP đã được niêm yết trước địa điểm bầu cử. Ảnh: THU SƯƠNG