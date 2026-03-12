Phường đông dân ở TP.HCM ứng dụng bản đồ số phục vụ bầu cử 12/03/2026 12:25

(PLO)- Hệ thống bản đồ số giúp cử tri chủ động tra cứu địa điểm, khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, ứng dụng này giúp các lực lượng chức năng nắm bắt, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông hiệu quả.

Ngày 15-3, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại TP.HCM, đến nay các địa phương đã cơ bản hoàn tất những khâu quan trọng, sẵn sàng cho cuộc bầu cử. Nhiều nơi đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó các phường đông dân thiết lập bản đồ số phục vụ bầu cử để đưa thông tin đến gần cử tri.

Công an phường Tăng Nhơn Phú hướng dẫn người dân truy cập để tìm địa điểm, khu vực bầu cử. Ảnh: CAP cung cấp

Bản đồ số hướng dẫn cử tri đến điểm bỏ phiếu

Phường Tăng Nhơn Phú có hơn 200.000 dân, địa bàn rộng và là nơi tập trung khu công nghệ cao, nhiều trường đại học với lượng lớn chuyên gia, sinh viên, công nhân lao động. Địa bàn phường còn có ga metro, nhiều bệnh viện lớn và các công trình hạ tầng xã hội trọng điểm.

Để phục vụ hơn 100.000 cử tri tham gia bầu cử và quản lý hiệu quả, phường Tăng Nhơn Phú đã đưa vào vận hành bản đồ số phục vụ bầu cử.

Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú, ông Cao Huỳnh Thanh, cho biết bản đồ số phục vụ bầu cử tại phường được xây dựng dựa trên tùy biến của ứng dụng Google map và tích hợp với ứng dụng SOS - khu phố Tăng Nhơn Phú.

“Dựa vào biểu đồ phân tích, thống kê công tác bầu cử để tích hợp lên bản đồ giúp các lực lượng ngoài thực địa chủ động nắm bắt, tiến hành công tác vận động, triển khai lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông hiệu quả”, Trưởng công an phường Tăng Nhơn Phú thông tin.

Cử tri có thể nhanh chóng biết địa điểm, khu vực bỏ phiếu, đường đi dựa vào bản đồ số. Ảnh: THANH TUYỀN

Ông Cao Huỳnh Thanh cũng cho biết thêm, nhờ ứng dụng công nghệ, trên thẻ cử tri, VNeID cũng đã thể hiện vị trí bầu cử của từng cử tri. Để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ cử tri nào, công an phường liên tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri trước thời điểm bầu cử 24 giờ.

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng nhìn nhận, bản đồ số là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các lực lượng trong công tác tổ chức, đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, như việc tìm kiếm thông tin danh sách cử tri, khu vực bỏ phiếu để tham gia bầu cử đúng địa điểm, tránh sai sót, đảm bảo quyền công dân.

Giao diện ứng dụng hiện thị đầy đủ thông tin cử tri cần. Ảnh: THANH TUYỀN

Đồng thời, thông qua bản đồ trực quan có thể đánh giá đúng tình hình, đưa ra các phương án đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông; tiến độ bầu cử tại các điểm để có chỉ đạo kịp thời.

Qua triển khai thực hiện, người dân phản hồi tích cực, đánh giá cao tiện ích của hệ thống này.

“Hệ thống bản đồ số phục vụ bầu cử của phường giúp cử tri chủ động, nhanh chóng tra cứu địa điểm, chỉ đường để cử tri đến địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu. Nhờ vậy, cử tri chúng tôi sẽ tham gia kỳ bầu cử đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm, góp phần thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân”, cử tri Phạm Thế Hùng cho hay.

Cũng là một trong những địa bàn đông dân tại TP.HCM với số dân hơn 215.000 người, phường Hiệp Bình dự kiến sẽ có hơn 110.000 cử tri tham gia bầu cử. Phường có 10 đơn vị bầu cử, 57 tổ bầu cử tại 57 khu vực bỏ phiếu.

Để thuận tiện cho công tác quản lý, Ủy ban bầu cử phường Hiệp Bình đã xây dựng bản đồ số để cử tri dễ dàng truy cập định vị đến khu vực bỏ phiếu.

Cử tri phường Hiệp Bình có thể quét mã QR để biết điểm bầu cử của mình. Ảnh: HIỆP BÌNH

Lãnh đạo phường Hiệp Bình cho hay, cử tri chỉ cần quét mã QR trên điện thoại sẽ được hướng dẫn đến địa điểm bầu cử, khu vực bỏ phiếu một cách thuận tiện, nhanh chóng và chính xác nhất.

Ngoài ra, ứng dụng bản đồ số cũng giúp phường chủ động, ứng phó nhanh với các tình huống phát sinh từ thực tiễn, nhất là trong cao điểm ngày bầu cử toàn dân 15-3 tới đây.

TP.HCM in gần 9,7 triệu thẻ cử tri từ dữ liệu VNeID

Theo Công an TP.HCM, điểm mới của kỳ bầu cử lần này là triển khai phần mềm quản lý cử tri, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp ứng dụng VNeID để rà soát, chuẩn hóa dữ liệu phục vụ in thẻ cử tri.

Từ dữ liệu dân cư trên VNeID, TP.HCM đã in gần 9,7 triệu thẻ cử tri, trên 91% đã được phát trước ngày bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031.

Công an phường Thủ Đức, TP.HCM, tham gia diễn tập thực tế, vận hành thử nghiệm trước ngày bầu cử chính thức. Ảnh: THANH THÙY

Đến thời điểm này, TP.HCM đã bàn giao hơn 9,6 triệu thẻ cho ủy ban bầu cử cấp xã. Từ nay đến ngày 15-3, các địa phương tiếp tục rà soát, phát thẻ, bảo đảm không bỏ sót cử tri.

Công an TP.HCM cũng thành lập bốn tổ ứng phó sự cố an ninh, an toàn thông tin phục vụ bầu cử, đồng thời vận hành trung tâm tác chiến an ninh mạng; đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn.

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031 diễn ra vào Chủ nhật (15-3).

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước có 864 ứng viên đại biểu Quốc hội tại 182 đơn vị bầu cử, bầu 500 đại biểu; trong đó 392 người là nữ (45,37%), 188 người dân tộc thiểu số (21,76%), 65 người ngoài Đảng (7,52%).

Tại TP.HCM, cấp Quốc hội có 13 đơn vị bầu cử với 64 ứng viên ứng cử, sẽ bầu 38 đại biểu. Ở cấp HĐND, có 208 người ứng cử, bầu 125 đại biểu.

Tại TP.HCM, việc bỏ phiếu bắt đầu từ 7 giờ đến 19 giờ. Tuy nhiên, tùy tình hình địa phương, tổ bầu cử có thể quyết định bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không quá 21 giờ cùng ngày.

Trước đó, từ 26-2 đến 6-3, TP.HCM đã tổ chức bầu cử sớm tại bốn khu vực thuộc đặc thù gồm: Phường Phước Thắng, phường Tam Thắng và xã Long Sơn. Hơn 4.200 cử tri làm việc trong quân đội hoặc ngành dầu khí, phải công tác dài ngày trên biển đã tham gia bỏ phiếu sớm, đạt gần 96%.