Hội đồng Bầu cử Quốc gia thông tin về đơn khiếu nại, tố cáo liên quan bầu cử 12/03/2026 12:14

(PLO)- Đại diện Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết hiện chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo đến mức phải tạm dừng ứng cử.

Sáng 12-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong bầu cử, ông Hoàng Anh Công, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, Ủy viên Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG) nhận định đây là một trong những công tác rất quan trọng.

Ông Hoàng Anh Công. Ảnh: PHẠM THẮNG

HĐBCQG đã thành lập Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ủy ban Bầu cử quốc gia, các tỉnh thành phố đều thành lập tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Trong quá trình chuẩn bị bầu cử lần này, HĐBCQG và các địa phương tiếp nhận rất nhiều đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử. Nội dung tập trung vào hai nhóm: liên quan đến ứng cử viên và liên quan đến công tác tổ chức bầu cử.

Tính đến hôm nay (12-3), Ủy ban Bầu cử quốc gia các địa phương nhận được 96 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến bầu cử. Riêng HĐBCQG nhận được 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội.

Ngay sau khi tiếp nhận, HĐBCQG và tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo các tỉnh đã phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền rà soát, xác minh. Việc giải quyết thực hiện theo đúng quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.

“Đến thời điểm này, qua rà soát xác minh ban đầu, chưa phát hiện trường hợp ứng cử viên đại biểu Quốc hội nào vi phạm theo đơn khiếu nại, tố cáo và phải tạm dừng việc ứng cử”, ông Hoàng Anh Công cho hay.

Đối với phản ánh liên quan đến người ứng cử đại biểu HĐND ở một số địa phương, các cơ quan phụ trách bầu cử cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Ông Hoàng Anh Công thông tin thêm: “Hiện nay, chúng tôi chưa tổng hợp được trường hợp nào phải dừng ứng cử qua xác minh đơn thư”.

Ông Công cũng cho hay theo quy định của pháp luật và của Đảng, trước 10 ngày kể từ ngày bầu cử, đơn thư khiếu nại, tố cáo đến HĐBCQG và Ủy ban Bầu cử quốc gia các tỉnh vẫn được tiếp nhận nhưng tạm dừng xử lý.

Tất cả số đơn thư tiếp nhận sau ngày đó (12-5) sẽ tiếp tục được phân loại và chuyển cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa kế tiếp (khóa XVI) đối với đại biểu Quốc hội, hoặc chuyển cho Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đại biểu HĐND để tiếp tục xử lý theo quy định.