Bí thư Thành Đoàn TP.HCM Ngô Minh Hải: Ứng dụng số hóa để phát huy bản sắc Chợ Lớn 12/03/2026 13:01

Ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, sẽ ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026- 2031 tại đơn vị bầu cử số 17.

Đơn vị bầu cử số 17 gồm các phường: Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú.

Dưới đây là tiểu sử tóm tắt và chương trình hành động của ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM.

Tiểu sử ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

﻿ Quá trình công tác và chương trình hành động của ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM. Ảnh: THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Tại các buổi tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 17, nhiều cử tri đánh giá chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM bám sát thực tiễn, đề cập đến những vấn đề người dân quan tâm.

Cử tri cũng kiến nghị các ứng cử viên, nếu trúng cử, cần tăng cường tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người dân, đồng thời quan tâm giải quyết các vấn đề về giao thông, môi trường đô thị, an sinh xã hội và tạo điều kiện cho thanh niên phát triển.

Ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: HẢI NHI

Đáp lời cử tri, ông Ngô Minh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM đã trình bày chương trình hành động nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TP.

Ông Hải cho biết sẽ tập trung đề xuất xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, hướng đến phục vụ người dân. Đồng thời nghiên cứu, kiến nghị các cơ chế, chính sách và tăng cường giám sát hoạt động của chính quyền nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn trong quá trình phát triển đô thị của TP.HCM.

Theo ông Hải, việc xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi cũng là nội dung được quan tâm, cùng với vận động người dân từng bước sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông tại các khu vực trung tâm.

Về lĩnh vực môi trường và chỉnh trang đô thị, ông cho biết sẽ phát huy vai trò của thanh niên trong cải tạo các “điểm đen” đô thị, xây dựng thêm không gian xanh và sân chơi an toàn cho người dân.

Ông cũng nhấn mạnh nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo người có công, người cao tuổi và người dân có hoàn cảnh khó khăn với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Thanh niên sẽ được khuyến khích tham gia các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và xây dựng thành phố không ma túy.

Trên cương vị Bí thư Thành Đoàn, ông Hải cho biết sẽ quan tâm đề xuất các chính sách hỗ trợ thanh niên trong nghiên cứu khoa học – công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và phát triển toàn diện.

Liên quan đến địa bàn phường Chợ Lớn, ông Hải cho biết đây là khu vực có nhiều cộng đồng dân cư sinh sống, trong đó đồng bào người Hoa chiếm khoảng 40%. Nơi đây tập trung nhiều di tích lịch sử, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng của cộng đồng người Hoa, trong đó có di tích số 5 Châu Văn Liêm, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước.

Theo ông Hải, khu vực này cũng tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh cá thể. Do đó, tổ chức Đoàn sẽ phát huy vai trò thanh niên trong tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số.

Các di tích và không gian văn hóa tại Chợ Lớn cũng sẽ được khai thác như những “lớp học lịch sử sống động” cho thanh niên. Các hoạt động số hóa và ứng dụng công nghệ trong quảng bá văn hóa sẽ được đẩy mạnh nhằm góp phần gìn giữ bản sắc Chợ Lớn.

Bên cạnh đó, các chương trình hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số cũng sẽ được tăng cường, đặc biệt trong lĩnh vực tìm kiếm việc làm, đào tạo nghề và khởi nghiệp, góp phần định hướng thanh niên sống đẹp, sống có ích và tích cực đóng góp cho xã hội.